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「台版藍可兒」彰化母女進入大樓後失蹤16年 法院宣告死亡

中央社／ 彰化6日電

彰化社頭鄉劉姓婦人16年前帶4歲小女兒離家，進入員林市1棟大樓後失蹤，行蹤至今成謎，去年婦人的丈夫張姓男子身亡，家人也為母女聲請死亡宣告，法院去年底裁定准予。

張姓男子被視為此失蹤案重要關係人，地方傳出他日前因在住家頂樓修水塔，疑不慎跌落導致頭部重創，傷重不治。警方今天證實，男子去年6月已死亡。

民國97年1月20日，37歲劉姓婦人與張姓男子吵架後，帶著4歲小女兒騎車離家未歸，男子報警協尋，28日在員林市1棟大樓前找到劉姓婦人機車。

警方調閱大樓監視器，發現20日晚間8時許劉姓婦人帶著女兒搭電梯上頂樓，在電梯內脫掉外套，離開電梯後，即未曾再看見母女搭電梯下樓或從大樓離開的畫面。

當時彰化縣警察局員林分局曾搜尋大樓頂樓陽台的蓄水塔、配電室機房、樓梯，甚至逐戶訪查，並對四周巷弄進行搜索，卻都找不到人，詢問劉姓婦人親友也未果。

員林分局109年重啟調查這起母女失蹤案，但依舊沒有突破，清查劉姓婦人與女兒都沒有就醫和提款紀錄。

據彰化地方法院裁定文，劉姓婦人的長女、長子去年分別為母親及小妹聲請宣告死亡，因2人失蹤已10餘年，達法定失蹤滿7年得聲請為失蹤人宣告死亡規定，彰化地院去年底裁定准許。

彰化社頭鄉劉姓婦人16年前帶4歲小女兒離家，進入員林市1棟大樓後失蹤，行蹤至今成謎。圖／民眾提供
彰化社頭鄉劉姓婦人16年前帶4歲小女兒離家，進入員林市1棟大樓後失蹤，行蹤至今成謎。圖／民眾提供

員林 失蹤 彰化

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