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北捷公司被控重製權限管理系統侵權 北檢不起訴

中央社／ 台北6日電

台北捷運。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
台北捷運。聯合報系資料照／記者楊正海攝影

北捷運公司94年間招標帳務整合系統，由資策會得標，資策會分包給十合公司，十合公司指控北捷擅自重製權限管理系統，違反著作權法。北檢認為北捷無違法犯行，予不起訴處分。

台北捷運公司原為整合大台北地區各捷運站站點的帳務工作，於民國94年辦理「帳務整合系統建置案」公開招標，由資策會得標，資策會分包委託十合科技公司提供「封裝佈建系統」及「權限管理系統」程式，授權資策會得以使用於北捷的「捷運帳務整合系統」。

十合公司認為，資策會僅取得「封裝佈建系統」及「權限管理系統」程式的「單機授權」，安裝於當時捷運的捷運帳務整合系統中心端及69個車站端，但北捷卻擅自重製「權限管理系統」程式於現行131個車站及貓纜車站中央端及車站端，因而控告北捷及董事長趙紹廉違反著作權法。

趙紹廉具狀指出，他於112年1月17日才被北捷董事會選任為董事長，對十合公司提告內容並不知悉，他到任時北捷已未使用「權限管理系統」。況且「權限管理系統」是資策會與十合公司的分包契約，北捷與十合公司並沒有任何民事合約。

台北地檢署調查後指出，十合公司為資策會規劃的「權限管理系統」，應該是以中央端為中心，並管理複數車站，而車站端則僅建置資料庫，透過認證存取資料，而非於各車站端均設置「權限管理系統」。

檢方表示，北捷僅需安裝一套「權限管理系統」程式即可管理其所屬的69個車站，實在沒有另行違法重製「權限管理系統」程式的必要；十合公司就資策會執行北捷採購案時，有派員參與討論、協助整合、完成驗收交付，過程中均未向資策會或北捷表示有何侵權行為。

另外，檢方認為，北捷於貓纜車站端安裝購自十合公司的封裝佈建系統車站端軟體，並連線至北捷帳務系統的中央端，應已取得十合公司的授權，北捷於貓纜中央端安裝權限管理系統，並無侵害十合公司著作權的故意或過失。

檢方認定台北捷運公司及趙紹廉沒有違反著作權法犯行，今天將全案不起訴處分。

北捷 捷運 提告

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