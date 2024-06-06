亂傾倒298車果皮菜渣廚餘 屏東縣議員王景山父子全要入獄服刑

國民黨屏東縣議員王景山、王琮荃父子與人共同經營堆肥場，卻未依許可程序隨意傾倒298車堆肥廚餘，散發惡臭異味，被檢方依違反廢棄物清理法起訴，最高法院依非法清理廢棄物罪判王景山1年10月、王琮荃1年9月徒刑定讞，兩人皆要入獄。

王景山和莊姓男子身為財夯實業公司負責人，王琮荃則是公司從業人員，專門經營堆肥場，將堆肥廚餘製成有機質肥料再利用，取得高雄、新北等縣市的標案，但3人於公司堆肥人員不足、翻堆機、輸送帶設備毀壞時，向外運送298車未經處理的果皮、菜葉殘渣，棄置三地並散發惡臭。

一審考量王景山等人坦承犯行，且依土地現況影響不大，判王景山1年4月、王琮荃1年3月、莊1年2月徒刑，3人均宣告緩刑4年，並須支付國庫10萬、9萬、8萬元；莊、檢方不服提起上訴。

案件上訴，二審認為莊上訴後改口否認犯行，但依相關簡訊、對話紀錄，可認定莊的犯行，且王景山等人犯後未曾向主管機關提報清理計畫，更遑論實地清理廢棄物，難認棄置地點的土地已恢復原狀，且一審認定的犯罪所得明顯短少，因此撤銷改判。

二審指出，王景山等人從事廢棄物清理多年，卻在財夯公司依約就所收取的堆肥廚餘、每噸收2000元的對價，外運、棄置廚餘廢棄物，藉此大量消化公司的堆肥廚餘，顯有僥倖之心，且外運棄置廚餘廢棄物數量達298車次之多，犯罪情節不清。

二審認為，王景山等人無一曾依法向主管機關提出清理計畫，或有效清理棄置點的廢棄物，顯然對自身所為不以為意，確有執行刑罰的必要，才能有效嚇阻日後不再輕蹈法網，依非法清理廢棄物罪判王景山1年10月、王琮荃1年9月、莊1年10月徒刑。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。