假藉職務故意…台中警員教訓嫌犯傷皮肉 賠4萬獲緩刑

台中市警局第一分局潘姓警員處理民眾打架案，其中1名男子應詢時掙脫手銬，潘認為他態度不佳就抓住肩膀猛晃害他撞傷頭皮，男子不滿提告；法院審酌，潘的行為減損民眾對執法者信賴，考量潘賠償4萬元調解成立，依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪判他拘役40日，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，潘員2023年4月28日傍晚獲報，西區忠明南路、公益路口的公園有民眾打架，潘到場後依現行犯逮捕1名男子，當晚9點多在男子在公益派出所接受警詢時，還自行將手銬一度解下。

未料潘認為他應詢態度不佳，竟利用職務上之機會，基於傷害犯意，抓住男子雙肩，並用力晃動他碰撞一旁隔板，造成男子頭皮挫傷；男子認為潘員有使用手銬等戒具，有震懾、懲罰或侮辱他之意，對潘員提告傷害、強制及強暴犯公然侮辱等罪嫌。

檢方訊時，潘僅坦承有甩動男子碰撞一旁隔板，但辯稱同仁把他帶去電腦前做筆錄，自己走過去看發現沒有上銬，一般逮捕時都會上銬，當時帶回4、5名嫌疑人，且駐地警員沒很多，為防範脫逃及意外，且男子才剛在外滋事，才上手鐐腳銬。

檢方查，潘因甩動男子的行為欠當，被第一分局記申誡一次，但認定上銬過程符合警用規範，檢方審酌，男子當時被警方逮捕上銬，難認潘員有傷害、強制，此舉也非侮辱男子的意思，偵結依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪嫌起訴潘。

台中地院審酌，潘員身為警察，具相當法治觀念，理應以身作則而為人民表率，卻利用職務機會抓住男子雙肩晃動害他撞到受傷，影響對方身心，減損人民對執法人員信賴。