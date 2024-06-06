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「驚世空姐」燒死夫3度判15年 今更二審獲減刑改判12年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題互控家暴，連續脫序行徑鬧上網路，被民眾稱是「驚世婆媳」，李又認為先生沒積極處理，竟趁他睡覺時潑汽油活活燒死先生；法院一審、二審及更一審，3度依殺人罪判李15年，經最高法院2度發回，更二審今撤銷改判李12年，仍可上訴。

台中高分院更二審今上午宣判，審判長吳進發諭知原判決撤銷，李女犯殺人罪判12年。吳進發宣判後也說明量刑理由，表示最高法院撤銷發回，雖傾向李女基於過失，但合議庭勘驗錄影光碟，發現李先進處房後返回朝楊潑汽油，也清楚自己要放火，顯有殺人不確定故意。

吳進發也說明，更二審就刑度予以酌減，是考量李女犯後有使用滅火器，行為有中止，認為量處12年為適當。

檢警調查，李女（44歲）和楊男（36歲）同住豐原民宅，婚後李女和公公、婆婆常因價值觀、生活習慣不同起衝突，尤其婆媳關係緊張，李也認為老公處理態度消極。

李女2021年3月曾在臉書爆料公社PO文，附上手臂齒痕照片、驗傷單等控訴婆婆咬她還潑辣椒油，但夫家親友也提出影片反擊，表示婆婆遭李女打巴掌、腳踹，甚至拿剪刀揚言剪頭髮，直言「其實是李女家暴婆婆」，婆媳間互控家暴，一度被網友形容是對「驚世婆媳」。

後來婆婆對李提告家暴傷害罪，李認為老公沒有積極出面調停、態度消極，同年3月11日遷怒丈夫竟跑到加油站購買汽油裝瓶，回家趁著老公躺在床熟睡時潑灑、點燃，造成先生嚴重燒燙傷，李女自己也被灼傷，屋內廚房、臥室也遭火勢波及，楊男經搶救1個半月仍因大面積燒燙傷死亡。

台中地院一審審酌，李女和先生、公婆間已有多次家暴紀錄，這次刻意購買汽油趁老公熟睡無防備之際朝他澆淋，持續多次點燃打火機燒死對方，是基於不確定故意，而非直接故意，犯後沒有取得對方家屬原諒，依殺人罪判她15年。

台中高分院二審撤銷，仍依殺人罪判15年，經最高法院撤銷發回。台中高分院更一審認為，李女多次點燃打火機且不在意是否起火燃燒，主觀上有殺人、放火燒燬現供人使用之住宅的不確定故意，因一審漏未認定李還有強令先生下跪道歉同時犯強制罪，撤銷原判決，仍依殺人罪判15年。

最高法院以李女有無放火故意，認為原審未查明二度撤銷發回，台中高分院更二審今撤銷改判李女12年。

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李女2021年3月潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
李女2021年3月潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供

家暴 殺人 老公

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