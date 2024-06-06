假釋惡煞暴打超商店員搶網購物 嘉檢聲押獲准

假釋的高姓男子日前至嘉義市某超商領網購物品，疑因沒帶錢動手搶，並徒手暴打防護物品被搶的店員成傷，警逮捕移送，嘉檢聲押獲准，並撤銷假釋，高男需服殘刑1年8個多月。

嘉義地方法院今天表示，高男搶取超商男店員手中包裹，並於搶取過程中，徒手毆打店員頭部，因而涉及傷害、搶奪罪嫌，均坦承不諱。高男有多次被通緝紀錄，有逃亡之虞。考量高男同意羈押，且偵審程序保全，對於高男有羈押必要，裁定羈押。

嘉義市警察局第一分局表示，26歲高男日前上網購買價值新台幣1萬多元的物品，5月27日凌晨前往嘉義市民族路某超商準備取貨，但因是貨到付款，男店員取出物品比對購買人身分後，要求高男支付貨款，但高男疑因身上沒帶現金，向店員佯稱還有其他物品要領取，店員則準備帶著櫃檯上物品要進去找，高男見狀則動手搶奪網購物品。

警方指出，男店員雙手抱著物品防護被搶，高男徒手暴打店員的左臉頰及左手臂，店員感到疼痛鬆手，高男搶到物品後逃逸，店員報警。警方根據超商監視器畫面鎖定嫌疑人身分，當天就逮捕高男。

高男辯稱是網購手機，為湮滅證據，手機與包裝盒一起丟棄。警訊後，依準強盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

高男犯案後，檢警釐清其身分，發現高男在21歲時，竟闖入民宅偷竊財物，且還向友人母親借錢不成，攻擊行動不便的友人母親，並搶奪其口袋中的現金1300元，高男被警方逮捕後，因強盜等罪嫌，最後判處有期徒刑5年9個月定讞。

檢警指出，高男入監服刑後，於111年10月13日聲請假釋獲准，高男於日前再度涉及準強盜罪嫌，且遭羈押獲准，嘉檢已向上呈報撤銷高男假釋獲准，高男需入監繼續服1年8個多月的刑期。