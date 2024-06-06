快訊

一覺醒來就成全球第13大富豪 「行走的三兆男」黃仁勳看身價暴漲這樣說

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工程師掐死馬國女大生…家屬望判死刑 二審今維持判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳柏諺（中）因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。圖／聯合報系資料照片
男子陳柏諺（中）因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。圖／聯合報系資料照片

土木工程師陳柏諺前年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄，一審依殺人罪判陳無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判陳無期徒刑，可上訴。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

一審認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳、檢方均提上訴，高院開庭時，陳又一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。

台灣高等法院 大學生 殺人 馬來西亞

延伸閱讀

川普干預選舉案 美喬治亞州上訴法院暫停審理

午餐吃140元很貴？女大生被母飆罵「不會省錢」委屈喊：還能吃什麼

保全朝陌生男頭部「猛插鑰匙37下」奪命 重判無期徒刑

瑪莎拉蒂案主嫌「食品業小開」未上訴 判9年定讞年初已到監

相關新聞

工程師掐死馬國女大生…家屬望判死刑 二審今維持判無期徒刑

土木工程師陳柏諺前年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥...

亂傾倒298車果皮菜渣廚餘 屏東縣議員王景山父子全要入獄服刑

國民黨屏東縣議員王景山、王琮荃父子與人共同經營堆肥場，卻未依許可程序隨意傾倒298車堆肥廚餘，散發惡臭異味，被檢方依違反...

「驚世空姐」燒死夫3度判15年 今更二審獲減刑改判12年

李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題互控家暴，連續脫序行徑鬧上網路，被民眾稱是「驚世婆媳」，李又認為先生沒...

假藉職務故意…台中警員教訓嫌犯傷皮肉 賠4萬獲緩刑

台中市警局第一分局潘姓警員處理民眾打架案，其中1名男子應詢時掙脫手銬，潘認為他態度不佳就抓住肩膀猛晃害他撞傷頭皮，男子不...

桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

家住桃園市桃園區林姓役齡男子，去年6月初家人接獲區公所送達的徵兵檢查通知書，告知當月底應到指定醫院進行體格檢查，詎料林男...

新北國中生割喉案 補償父母180萬

新北市國三生割喉案，新北地檢署上月依殺人罪起訴犯案郭姓少年及其林姓乾妹，被害人楊姓死者父母在犯罪被害人保護協會新北分會協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。