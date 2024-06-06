工程師掐死馬國女大生…家屬望判死刑 二審今維持判無期徒刑

男子陳柏諺（中）因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。圖／聯合報系資料照片

土木工程師陳柏諺前年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄，一審依殺人罪判陳無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判陳無期徒刑，可上訴。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

一審認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳、檢方均提上訴，高院開庭時，陳又一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。