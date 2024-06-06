桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園市桃園區林姓役齡男子，去年6月初家人接獲區公所送達的徵兵檢查通知書，告知當月底應到指定醫院進行體格檢查，詎料林男完全不甩徵兵檢查通知書，以「好像聽說要當兵，沒聽到何時要體檢，我沒收到單子」來搪塞，桃園地院進行簡易判決，將他依妨害兵役治罪條例第3條第3款的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決事實指出，林男明知自己為役齡男子，依法應接受徵兵檢查，經桃園市桃園區公所於2023年6月1日發函的徵兵檢查通知書，通知林男應於同年月29日，前往指定的台北榮民總醫院桃園分院接受徵兵檢查，經林父於同年6月2日幫林男代為簽收，並將這封徵兵檢查通知書轉交後，林根本知道徵兵檢查日期，但他竟意圖避免徵兵處理，基於徵兵檢查無故不到犯意，對通知置之不理，未按時前往指定醫院，遭桃市府送辦。

檢警調查時，林男矢口否認有何違反妨害兵役治罪條例的犯行，並以「我父親有通知我好像要當兵了，我聽完就去上班，沒聽到何時要體檢，我也沒有收到單子等語」來辯稱，不過林男父親於偵查中指證歷歷，表示6月2日當天簽收後，就將通知轉交給兒子了，當時還交代他要準時去等語，可見林男為避免徵兵處理而於徵兵檢查時無故不到，犯行確定。

法官審酌，被告明知其為依法應辦理徵兵處理的役齡男子，竟怠於履行服兵役義務，徵兵檢查無故不到，致兵役業務專責機關無從辦理徵兵處理，危害徵兵制度，所為應予非難；兼衡其犯罪動機目的，犯後否認犯行的態度等情狀，量處主文所示之刑，並諭知易科罰金，以資懲儆。

桃園林姓役男不甩徵兵檢查通知，未依規定到指定醫院進行體格檢查，法官將他依妨害兵役治罪條例的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。本報系資料照片
桃園林姓役男不甩徵兵檢查通知，未依規定到指定醫院進行體格檢查，法官將他依妨害兵役治罪條例的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。本報系資料照片

兵役 徵兵制 桃園

延伸閱讀

影／桃園楊梅不鏽鋼工廠昨晚起火 出動美洲豹持續灌救

桃園八德兒美館年底退場 未來將成兒童文學基地

跳電頻繁恐衝擊AI產業 張善政盼強化桃園供電韌性

役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

相關新聞

有生命危險 吳淑珍南港案停審

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等七人免訴，但妻子吳淑珍南港展覽館案部分犯洗錢罪，台灣高等法院更二審判二年徒刑，最高法院...

新北國中生割喉案 補償父母180萬

新北市國三生割喉案，新北地檢署上月依殺人罪起訴犯案郭姓少年及其林姓乾妹，被害人楊姓死者父母在犯罪被害人保護協會新北分會協...

屏縣長選舉訴訟 周春米當選有效確定

國民黨立委蘇清泉前年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，民進黨周春米當選，蘇以選務瑕疵、計票有誤提當選無效、選舉無效之訴，...

桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

家住桃園市桃園區林姓役齡男子，去年6月初家人接獲區公所送達的徵兵檢查通知書，告知當月底應到指定醫院進行體格檢查，詎料林男...

軍方膳食供應商副總涉偽造員工合格健檢表 下場曝

桃園家珈企業公司2年前承攬陸軍裝甲兵訓練指揮部長安營區膳食供應服務，由於從事膳食提供人員無暇健檢，時任張姓副總為免公司繳...

女女戀生變怒潑汽油燒死3歲童 國民法官判20年

27歲鄧女與31歲女友交往近2年，一起同居於桃園大溪區女友家，去年農曆年間鬧分手，鄧懷疑女友移情別戀，於2月7日上午9點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。