桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

家住桃園市桃園區林姓役齡男子，去年6月初家人接獲區公所送達的徵兵檢查通知書，告知當月底應到指定醫院進行體格檢查，詎料林男完全不甩徵兵檢查通知書，以「好像聽說要當兵，沒聽到何時要體檢，我沒收到單子」來搪塞，桃園地院進行簡易判決，將他依妨害兵役治罪條例第3條第3款的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決事實指出，林男明知自己為役齡男子，依法應接受徵兵檢查，經桃園市桃園區公所於2023年6月1日發函的徵兵檢查通知書，通知林男應於同年月29日，前往指定的台北榮民總醫院桃園分院接受徵兵檢查，經林父於同年6月2日幫林男代為簽收，並將這封徵兵檢查通知書轉交後，林根本知道徵兵檢查日期，但他竟意圖避免徵兵處理，基於徵兵檢查無故不到犯意，對通知置之不理，未按時前往指定醫院，遭桃市府送辦。

檢警調查時，林男矢口否認有何違反妨害兵役治罪條例的犯行，並以「我父親有通知我好像要當兵了，我聽完就去上班，沒聽到何時要體檢，我也沒有收到單子等語」來辯稱，不過林男父親於偵查中指證歷歷，表示6月2日當天簽收後，就將通知轉交給兒子了，當時還交代他要準時去等語，可見林男為避免徵兵處理而於徵兵檢查時無故不到，犯行確定。