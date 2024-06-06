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屏縣長選舉訴訟 周春米當選有效確定

聯合報／ 記者張議晨劉星君／連線報導

屏東縣長選舉訴訟案，蘇清泉敗訴定讞，周春米（圖）表示，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。圖／報系資料照
屏東縣長選舉訴訟案，蘇清泉敗訴定讞，周春米（圖）表示，證明選舉過程公平、公正，還給全體選務人員公道。圖／報系資料照
國民黨立委蘇清泉前年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，民進黨周春米當選，蘇以選務瑕疵、計票有誤提當選無效、選舉無效之訴，一審屏東地院判蘇敗訴，蘇上訴。高雄高分院昨宣判，認為蘇舉證不足，再判蘇敗訴，周當選有效確定。蘇對判決結果表示遺憾、不滿、無法接受；周則強調還給選務人員公道。

蘇清泉主張，因屏東縣計票過程有疑慮，例如選舉人數投票日前早已確定，但中選會網站於開票日公告的選舉概況、歷次選舉人數、投票數、投票率等數字都不相同，各行政區投票數，縣長選舉均高於縣議員選舉等。

屏東地院法官勘驗其中12個票匭後，周春米有效票增2票，蘇清泉增1票，不會變更當選結果，且蘇無法舉證選務單位違法足以影響選舉結果。蘇另指控選務違法、開票混亂，也因舉證不足敗訴。

蘇雖上訴高雄高分院，合議庭認定一審見解無誤，選務過程並未影響結果，判蘇清泉敗訴，周春米當選有效確定。

蘇清泉對判決結果表示非常遺憾、無法接受，他說，二審時他聲請傳喚168名證人，1個都沒傳，從頭到尾只有1場言詞辯論就結束，1句「不影響選舉結果」就判駁回。趙少康前兩天也提到高屏司法是很奇怪的地方，他對司法淪為執政者的工具深感失望，會跟很律師團討論再決定下一步。

周春米說，判決結果證明選舉過程公平、公正，也還給選務人員公道。

周春米 當選無效 蘇清泉 趙少康

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