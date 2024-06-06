聽新聞
test
0:00 / 0:00

有生命危險 吳淑珍南港案停審

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

吳淑珍以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權為由，聲請停審南港展覽館案犯洗錢罪案，台灣高等法院更三審裁准。圖／聯合報系資料照片
吳淑珍以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權為由，聲請停審南港展覽館案犯洗錢罪案，台灣高等法院更三審裁准。圖／聯合報系資料照片
國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等七人免訴，但妻子吳淑珍南港展覽館案部分犯洗錢罪，台灣高等法院更二審判二年徒刑，最高法院去年四月撤銷她有罪部分，發回更審。更三審準備程序庭時，吳淑珍「又請假」，律師陳國華指吳淑珍十八年前開庭時身體就很差，聲請停止審判，合議庭五月廿九日裁准。

更三審去年七月十八日開庭時，吳淑珍以「確診」為由請假，當時法官詢問「又確診？」。律師陳國華突向法官表示這個案子已經審了十多年，十八年前吳淑珍第一次出庭時，就沒辦法從頭坐到尾，還需要醫護人員在旁邊待命，何況她現在住在南部，無法長途奔波。

陳一邊說，手在空中比畫「這麼大的案子，現在只剩一個洗錢罪」，質疑是否非要吳淑珍到庭，請求停止審判。

吳淑珍與律師團表示，多年來因頸椎、胸椎損傷致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱，近年身體不適，經住院治療後，醫囑認為因出現不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾，離開居家保護環境或面臨出庭壓力，在醫學上屬絕對禁忌。

吳以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權為由，主張有疾病不能到庭。

更三審合議庭審視高雄長庚醫院二○二三年六月卅日診斷證明，認為吳淑珍的不可預測性低血壓休克發作、不定時無脈搏性休克、昏迷需急救處理的情況如前，通常由家屬自行處理，依她病程最新綜合觀察，仍有高度風險。

合議庭認為，吳淑珍確實有因病不能到庭的法律上原因，符合刑事訴訟法第二九四條第二項規定要件，裁定她能到庭以前停止審判。

刑事訴訟 台灣高等法院 吳淑珍 國務機要費 律師 最高法院 確診 陳水扁

延伸閱讀

電腦展南港經貿園區塞 紓解交通里長盼建南北地下通道

吳淑珍「出庭有生命危險」聲請停審南港洗錢案 更三審裁准

阿扁特赦？扁家犯罪所得與罰金逾11億已入國庫 海外還有數億元待追

【重磅快評】赦扁一箭三鵰 蔡英文上演周處除三害？

相關新聞

有生命危險 吳淑珍南港案停審

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等七人免訴，但妻子吳淑珍南港展覽館案部分犯洗錢罪，台灣高等法院更二審判二年徒刑，最高法院...

新北國中生割喉案 補償父母180萬

新北市國三生割喉案，新北地檢署上月依殺人罪起訴犯案郭姓少年及其林姓乾妹，被害人楊姓死者父母在犯罪被害人保護協會新北分會協...

屏縣長選舉訴訟 周春米當選有效確定

國民黨立委蘇清泉前年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，民進黨周春米當選，蘇以選務瑕疵、計票有誤提當選無效、選舉無效之訴，...

桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

家住桃園市桃園區林姓役齡男子，去年6月初家人接獲區公所送達的徵兵檢查通知書，告知當月底應到指定醫院進行體格檢查，詎料林男...

軍方膳食供應商副總涉偽造員工合格健檢表 下場曝

桃園家珈企業公司2年前承攬陸軍裝甲兵訓練指揮部長安營區膳食供應服務，由於從事膳食提供人員無暇健檢，時任張姓副總為免公司繳...

女女戀生變怒潑汽油燒死3歲童 國民法官判20年

27歲鄧女與31歲女友交往近2年，一起同居於桃園大溪區女友家，去年農曆年間鬧分手，鄧懷疑女友移情別戀，於2月7日上午9點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。