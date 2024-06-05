牽涉商場建物所有權 法官查大日為何減收NET租金5000萬

基隆地方法院今天審理東岸商場所有權訴訟，法官詢問原營運團隊大日和主富服裝公司（NET），為何約定免除租金5000萬元？大日律師主張是折抵興建2至4樓工程費用；NET律師說是展延裝潢免租期；市府律師說，如果大日主張屬實，就與NET主張獨立興建而取得所有權矛盾。

基隆市東岸廣場（地下1到4停車場、地上1到4商場）去年重新招商，微風集團出線。原營運廠商大日和協力廠商NET質疑招商作業和結局，分別與市府對簿公堂。NET主張出資興建商場2至4建物，擁有所有權；市府則主張依契約要求大日返還所有建物，訴請法院裁判，大日另以參加人身分參與。

法官4月17日第1次開庭審理，今天第2次開庭，市府、NET和大日委任律師各自陳述意見，相互辯論。法官調查雙方證據並提問，大日對NET減收5000元租金，關係是誰出資興建2至4樓商場，3方律師各有主張。

NET律師說，原本與大日租賃契約訂定裝潢免租期3個月，無從讓NET完成新增建物，因此雙方協議展延裝潢免租期。

市府律師指出，新增建物2018年取得使用執照，免租期不可能長到2020年12月。大日主張租金扣抵是來分擔2至4樓興建成本，這與NET主張獨立興建而取得所有權矛盾。

大日律師表示，依照大日和NET補充協議規定，NET應付租金越算日為2017年5月24日，在2020年12月31日前減收租金折抵，並約定從大日已兌現佣金支票返還NET。

NET律師回應，NET與大日所有租約協議書文字，完全看不出大日以減免租金做為興建建物對價，單憑租金減免約定，不足證明大日有出資興建新增建物。所有書面契約或協議書均未見出資總價，不符商業慣例與社會通常經驗。