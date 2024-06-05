女女戀生變怒潑汽油燒死3歲童 國民法官判20年

27歲鄧女與31歲女友交往近2年，一起同居於桃園大溪區女友家，去年農曆年間鬧分手，鄧懷疑女友移情別戀，於2月7日上午9點多，憤而對著仍在睡覺的女友潑汽油縱火，導致雙雙嚴重燒燙傷，女友的女兒命喪火窟，此案由國民法官參審，桃園地院今依恐嚇危害安全罪、成年人故意對兒童犯殺人罪將鄧女分別判處拘役59日及有期徒刑20年，本案可上訴。

判決事實指出，鄧與A女曾為情侶，鄧女與A女及A女與前夫生的3歲女兒自2020年9月起，直到去年2月7日案發當日，一起同居於A女父母家，雙方交往期間，曾因A女與前夫聯絡前來探視女兒一事起爭執，並於去年元月間、農曆過年前某日因此發生爭吵，鄧當面恫稱「要燒死妳全家、燒死妳女兒」等語，讓A女心生畏懼。

去年2月7日上午9點50分，鄧女因欲查看A女手機遭拒起爭執，於是到3樓倉庫拿取裝有汽油的寶特瓶裝，折回A女與女兒所在房間，明知母女倆還在床被之中，竟朝A女身上及所在周圍潑灑汽油後，以打火機點燃，導致床被、地板的火勢迅速燃燒，並延燒至A女及女兒全身，A女為撲滅身上火勢跑至1樓浴室沖水自救，旋又返回3樓欲救出仍在哭喊的女兒，卻因火勢劇烈未能成功。

警消於當日上午10點22分撲滅火勢，於起火處3樓房間內發覺棉被、床墊、冷氣機、隔間牆壁、塑膠及木質地板、窗戶、屋頂鐵皮等物品嚴重毀損；A女及時送醫治療幸保住一命，不過頭部、軀幹、四肢全身90％受有2至3度燒燙傷；Ａ女的女兒則因嚴重燒灼傷、窒息亡。

審判長林蕙芳說明量刑理由，參考被告鄧女的犯罪動機目的及犯罪時所受刺激，雙方交往之初關係尚佳，但對彼此感情均有不安全感，A女會阻止被告與前女友聯繫、被告則十分介意A女與前夫聯絡；2022年11、12月起A女與前夫開始頻密互動，與被告則分分合合，雙雙為了前夫吵架，為求回應被告才出言縱火恫嚇。

此外，雙方交往期間，被告的收入均交由A女管理，認為A女曾將她的紓困貸款擅自轉走，因財務問題而生嫌隙；A女在被告的黃姓乾媽面前批評其不是，破壞她在乾媽面前形象；A女要求被告搬離住處，且於案發前一周隱瞞帶著女兒在前夫家過夜事實，讓被告屢尋不著而累積怨憤，被告因長期財務、依附關係遭破壞及感情糾紛等情緒累積，加上聽聞A女與前夫疑似復合的刺激，一時衝動而以縱火方式做出殺人犯行。

審判長指出，被告案發當日在住宅內潑汽油縱火的殺人犯行，除造成火勢可能蔓延的公共危險、導致左右鄰居恐因此受災的潛在風險外，更剝奪無辜年僅3歲幼小生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品；A女身受嚴重燒燙傷，仍在忍痛復健，恐無法再從事廚師職業，未來生計受影響，且燒毀房屋需斥資300萬修復，造成A女雙親經濟上重大損失及還款壓力。

審判長說，考量被告生於隔代教養家庭有偏差行為，造成衝動型人格特質，18歲北上桃園工作，無不良素行，於2020年經由交友軟體認識成為同性情侶，於案發後雖一度否認犯行，直到偵審程序均坦承犯案，審理的最後陳述，表達對A女及其女兒、雙親的歉意，也向鑑定人坦承非常後悔。