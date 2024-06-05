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全國檢察長業務座談會 法務部長揭示檢察業務3大政策

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣高等檢察署今召開全國檢察長業務會座談會，法務部鄭銘謙揭示「嚴懲重大犯罪」、「展現柔性司法」及「提供檢察機關最大的支持與關懷」為當前檢察業務三大政策，貫徹檢察機關嚴懲犯罪、發揮柔性司法的重要目標。

高檢署邀請最高檢察署檢察總長邢泰釗、政務次長黃世杰、檢察司司長郭永發、保護司司長林嚞慧、全國各高分檢及地檢檢察長與會，討論檢察業務現況及發展。

鄭銘謙指出，檢察業務當前最重要的三大政策為：第一，嚴懲犯罪─嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪；第二，柔性司法─建構毒藥癮者全面不漏接之更生保護，完善「一路相伴」核心服務；第三，提升檢察效能─運用有限資源提供檢察機關同仁最大的支持與關懷。

邢泰釗表示，打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪為檢察機關當前最重要工作，應全力查緝，切實辦理全國綠能貪瀆案件，溯本清源，打擊綠能蟑螂，維護國家能源政策及廠商與民眾權益，最高檢察署已與警、調、廉規劃查緝專案，請各檢察機關主動加強聯繫執行機關，嚴查速辦並從重量刑。

高檢署檢察長張斗輝表示，高檢署將持續強化各項聯繫平台功能，請各檢察機關積極結合更保、犯保及各項社會資源，連結所轄地方政府及社會保護資源，提供各項有感的司法保護措施，積極做好嚴懲犯罪、發揮柔性司法的重要工作。

高檢署今針對打詐策略及詐欺情勢、當前緝毒工作重點、毒品戒癮與復歸、打擊妨害綠能產業發展犯罪策進作為、國土保育及環保犯罪查緝、犯罪被害人權益保障、以及婦幼保護安全因應等議題，作為等重要議題進行報告，讓各檢察機關瞭解各類犯罪現況，掌握嚴懲犯罪的整體策略及作為，檢察機關建議或提請解決事項，也藉此機會提出具體意見，共商解決對策。

台灣高等檢察署今召開全國檢察長業務會座談會。圖／台灣高等檢察署提供
台灣高等檢察署今召開全國檢察長業務會座談會。圖／台灣高等檢察署提供

司法 法務部 鄭銘謙

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