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屏東縣長選舉訴訟延長賽結束 法院二審判周春米當選有效確定

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨蘇清泉前年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，蘇質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效之訴，一審屏東地院判蘇清泉敗訴，他不服上訴，高雄高分院今宣判，採認一審見解，認為蘇舉證不足，判他敗訴，周春米當選有效確定。

蘇清泉主張，因屏東縣計票過程有疑慮，如選舉人數於投票日前早已確定，但中選會網站於開票日公告的選舉概況、歷次選舉人數、投票數、投票率等數字都不相同，各行政區投票數縣長選舉均高於縣議員選舉，三立新聞台也曾報導她與周春米票數誤植、計票員操作失誤。

另外，東港國小投開票所，開票時未逐一亮票面對觀眾，僅快速唱票，高樹鄉公所投票所開票時，同時對縣長、縣議員報票，聲音混淆，計票不正確。 他與周春米票數相差1萬1077票，縣長選舉無效票達1萬3229票，又出現開票停滯及中斷數十分鐘，過程啟人疑竇。

對於選務爭議，蘇向屏東地方法院提出證據保全及重新驗票，均遭駁回，不服提起抗告後，也被高雄高分院以證據已完整保存等理由駁回，蘇再透過律師提選舉無效及當選無效訴訟。

屏東地院審理時，法官勘驗其中12個票箱後，周春米有效票增2票，蘇清泉有效票增1票，不會變更當選結果，且蘇主張無效票多於兩人得票數差異，卻又無法舉證中選會、屏東縣選委會有何違法，且足以影響選舉結果。

另外，選務違法、開票混亂部分，選舉人名冊雖有部分指按指印未經主任管理員、監察員2人會章、簽章橫跨二欄位等情節，但此為選舉人親自領票，簽章時選務人員未及時注意而發生疏失，非辦理選舉違法，因舉證不足，駁回蘇的聲請，判他敗訴。

蘇不服上訴高雄高分院，合議庭今認定一審見解無誤，選務過程並未影響結果，判蘇清泉敗訴，周春米當選有效確定。

蘇清泉未當選屏東縣長，去年被國民黨列入不分區立委名單並成功當選。圖／聯合報系資料照片
蘇清泉未當選屏東縣長，去年被國民黨列入不分區立委名單並成功當選。圖／聯合報系資料照片

周春米 蘇清泉

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