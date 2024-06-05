快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

人夫謊稱單身還帶母登門求婚 女教授遭正宮求償百萬「免賠」原因曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

北部一名大學女教授被控和人夫搞外遇，一起去夏威夷旅行，傳訊「你一直在我心中」，兩人還論及婚嫁，正宮提告求償100萬元，台北地方法院認為人夫謊稱離婚，還帶自己父母和女教授雙親見面並當場求婚，認定女教授不知情，判決正宮敗訴，女教授免賠，可上訴。

正宮提告主張，她和丈夫結婚數十年，但女教授卻於2022年12月開始和丈夫頻繁通話，還傳訊息「你一直在我心中」，丈夫還多次匯款給女教授當生活費、一起到夏威夷旅行，明顯逾越一般男女交往份際。

正宮指出，女教授每年都接受丈夫贈與金錢、房屋使用借貸，更與丈夫論及婚嫁，應該再三確認婚姻狀況，卻沒有這樣做，認為女教授已侵害她的配偶權，請求女教授給付100萬元。

女教授反駁，她和男方只是普通朋友，對方提供金錢、不動產只是個人管理、使用財產，無法證明兩人間有逾越朋友交往範圍。

女教授指出，男方1998年間曾追求她、擔任弟弟證婚人，還帶母親參加婚宴，2005年間男方也帶母親和她全家聚餐討論婚事，男方母親表示婚事由年輕人決定就可以；男方表明自己離婚，想和自己結婚，多次和她家人聚餐、出遊，甚至帶她回老家祭祖，認為他沒有過失。

台北地院根據女教授家人作證指出，男方確實曾邀約雙方家長認識，一同到五星級飯店吃飯，男方也當場向女教授求婚，希望雙方父母同意婚事，長輩也均稱尊重年輕人，且女教授曾說對方曾有一段婚姻，現已離婚。

法院認為，男方確實告知女教授已經離婚，女教授確實不知情男方仍為已婚身分，難認侵害正宮的配偶權，判決女教授免賠，正宮敗訴。

北部一名大學女教授被控和人夫搞外遇，一起去夏威夷旅行，傳訊「你一直在我心中」，兩人還論及婚嫁，正宮提告求償100萬元。示意圖／ingimage
北部一名大學女教授被控和人夫搞外遇，一起去夏威夷旅行，傳訊「你一直在我心中」，兩人還論及婚嫁，正宮提告求償100萬元。示意圖／ingimage

外遇 婚姻

延伸閱讀

交友軟體找小三嘿咻 人夫稱憂孕妻發病亡而「分散風險」

嬰兒房太美！阿嬤竟要人夫「給表弟一家人借住坐月子」他傻眼

牙醫學太鼓與女師激戰37次！正宮怒告侵害配偶權 法院判決出爐

正宮復仇命案…18歲小三與人夫當眾親吻突遭刺死 驚悚畫面曝光

相關新聞

屏東縣長選舉訴訟延長賽結束 法院二審判周春米當選有效確定

國民黨蘇清泉前年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，蘇質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效之訴，一審屏東地院判...

人夫謊稱單身還帶母登門求婚 女教授遭正宮求償百萬「免賠」原因曝

北部一名大學女教授被控和人夫搞外遇，一起去夏威夷旅行，傳訊「你一直在我心中」，兩人還論及婚嫁，正宮提告求償100萬元，台...

坑洞快完工包商移除示警措施 婦騎車墜落身亡！農水署被判國賠115萬

屏東縣南州鄉黃姓婦人騎機車從農田返家途中，經過產業道路時，墜入施工中的水溝坑洞死亡，陳姓包商被依過失致死罪判刑，因與家屬...

他聞到病榻母有尿騷味抓狂 掐妹脖子壓地、腳踹胸頸險致死

陳姓男子去年6月間聞到臥病在床母親處有尿騷味，抓狂衝到妹妹房間起爭執，徒手掐頸將她壓倒在地，用腳踹胸、頸部，但想到妹妹死...

盜採國有地13萬立方公尺砂石 台中市府求償500萬一理由遭駁

宋姓男子20年前在當時神岡鄉盜採13萬立方公尺砂石，刑事被判決有罪確定，台中市府也祭出行政罰對他處2860萬元罰鍰。中市...

警所「專案頭」涉貪50萬交保 松山分局：報請予以停職

台北市松山分局巡佐陳建業、警員孫振益涉嫌洩密、貪汙案，檢調昨12路搜索並約談陳、孫等8人調查，訊後令陳50萬元交保，孫改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。