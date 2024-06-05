人夫謊稱單身還帶母登門求婚 女教授遭正宮求償百萬「免賠」原因曝

北部一名大學女教授被控和人夫搞外遇，一起去夏威夷旅行，傳訊「你一直在我心中」，兩人還論及婚嫁，正宮提告求償100萬元，台北地方法院認為人夫謊稱離婚，還帶自己父母和女教授雙親見面並當場求婚，認定女教授不知情，判決正宮敗訴，女教授免賠，可上訴。

正宮提告主張，她和丈夫結婚數十年，但女教授卻於2022年12月開始和丈夫頻繁通話，還傳訊息「你一直在我心中」，丈夫還多次匯款給女教授當生活費、一起到夏威夷旅行，明顯逾越一般男女交往份際。

正宮指出，女教授每年都接受丈夫贈與金錢、房屋使用借貸，更與丈夫論及婚嫁，應該再三確認婚姻狀況，卻沒有這樣做，認為女教授已侵害她的配偶權，請求女教授給付100萬元。

女教授反駁，她和男方只是普通朋友，對方提供金錢、不動產只是個人管理、使用財產，無法證明兩人間有逾越朋友交往範圍。

女教授指出，男方1998年間曾追求她、擔任弟弟證婚人，還帶母親參加婚宴，2005年間男方也帶母親和她全家聚餐討論婚事，男方母親表示婚事由年輕人決定就可以；男方表明自己離婚，想和自己結婚，多次和她家人聚餐、出遊，甚至帶她回老家祭祖，認為他沒有過失。

台北地院根據女教授家人作證指出，男方確實曾邀約雙方家長認識，一同到五星級飯店吃飯，男方也當場向女教授求婚，希望雙方父母同意婚事，長輩也均稱尊重年輕人，且女教授曾說對方曾有一段婚姻，現已離婚。