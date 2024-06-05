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坑洞快完工包商移除示警措施 婦騎車墜落身亡！農水署被判國賠115萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣南州鄉黃姓婦人騎機車從農田返家途中，經過產業道路時，墜入施工中的水溝坑洞死亡，陳姓包商被依過失致死罪判刑，因與家屬和解獲緩刑。死者家屬對水溝管理單位農田水利署提告國賠。屏東地院審理後，認為水溝管理欠安全性，管理機關農水署有欠缺，國賠成立，扣除陳姓包商支付的和解金後，農水署要賠115萬元，全案可上訴。

判決指出，2020年9月25日晚間18點多，黃姓婦人從農田中返家途中，經過產業道路時，不慎墜入施工中的農水署的農田水利溝改善工程坑洞內死亡。

黃姓婦人的老公、3個兒子提告指出，出事地點沒設置交通錐，也沒有在夜間設置反光或施工警告燈號，導致在附近工作的黃姓婦人騎機經過時墜入尚在施工中的水溝坑洞，水溝是由農水署設置與管理，對公共公有設施管理顯有欠缺，提告求償給4名家屬各250萬元。

農水署屏東管理區處則辯稱，屏東管理處發包給事故發生時主要工程已經完工，僅剩坑洞回填，包商擅自移除交通錐與夜間警告措施，是包商過失所致，黃姓婦人行經該路段時，已經偏離正常行駛道路路線。

判決指出，施工中的坑洞長達5天，農水署未及時發現，防止危險發生，本件事故發生不是道路損壞，毋寧由於水溝施工工程管理欠缺，導致客觀上易使行經該處的人車誤判坑洞屬於道路一部分，水溝在事發地點不具通常應有的安全狀態，水溝管理以欠安全性，水溝管理機關即農水署在水溝管理認有欠缺。家屬提告國賠，於法洵屬有據。

判決指出，考量死者家屬，頓失老伴、母親，天倫破碎的悲劇，精神痛苦時不可言喻，事故發生原因、管理缺失等情形，應賠償死者老公、與3名兒子，各150萬元為適當，扣除陳姓包商已經支付485萬元，農田水利署應支付4人各28萬7500元。全案可上訴。

黃姓婦人騎機車經過產業道路墜落施工中水溝坑洞死亡，家屬提告國賠。圖屏東地院外觀。記者劉星君／攝影
黃姓婦人騎機車經過產業道路墜落施工中水溝坑洞死亡，家屬提告國賠。圖屏東地院外觀。記者劉星君／攝影

國賠 水利署

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