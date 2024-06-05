他聞到病榻母有尿騷味抓狂 掐妹脖子壓地、腳踹胸頸險致死

陳姓男子去年6月間聞到臥病在床母親處有尿騷味，抓狂衝到妹妹房間起爭執，徒手掐頸將她壓倒在地，用腳踹胸、頸部，但想到妹妹死了，沒人幫忙照顧母親而鬆手，怒嗆「如果不告我讓我進去關，就要讓妳出事」，法官認他犯殺人未遂罪處3年6月，又犯恐嚇危害安全罪處拘役40日。

陳表示，6月20日晚間約7時聞到母親處有尿騷味，就情緒失控，一邊幫母親清理，一邊罵髒話，然後衝去妹妹房間與她起爭執，他把妹妹壓倒在地，用腳踹妹妹脖子，不讓她呼吸。

他坦承，行為時確實有要置妹妹於死的意思，後來他想說如果妹妹死掉，就沒人照顧母親，所以就自己停手；他知道自己的行為如果繼續下去，可能會使妹妹死亡。

妹妹指出，案發時，她看到哥哥在處理母親的大小便汙物，可能處理到在發脾氣，哥哥說她都不管，兩人發生口角，哥哥出手掐住她脖子，把她壓倒在地上，用腳踩住她胸部及脖子。她說，只覺得自己快要斷氣了，就是眼前一整片黑，沒有辦法呼吸，腦袋一片空白。

經衛福部新營醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷，妹妹受有前頸挫傷、前胸挫傷、左前臂挫傷、左膝處約4×3公分瘀傷等傷害。

台南地院指出，陳因照顧臥病在床母親而承受身心壓力，對妹妹情緒憤懣、難以自制而起殺意；陳身材壯碩，以體型、力量上優勢猛力壓制妹妹頸、胸部，已使其呼吸困難而無法反抗、掙脫，如持續進行，確有可能造成妹妹窒息死亡，依陳自白主觀上有殺人的故意，與客觀事證相符。

合議庭表示，陳與告訴人為兄妹，縱因照顧臥病在床母親承受身心壓力，仍應理性相待，循適當方式解決紛爭，陳竟不思自制，僅因對妹妹有所不滿，即起意殺害妹妹，對社會治安及善良秩序造成相當危害，雖因他及時停手而未生妹妹死亡結果，也使妹妹受有身體上傷害及精神上痛苦，又以威脅言語恐嚇妹妹，使她感受恐懼及不安，很不應該。

合議庭認為，陳於殺人犯行過程中主動罷手，未使妹妹受有嚴重傷勢，且犯後始終坦承犯行不諱，表現悔意，與妹妹也達成賠償協議後表示不再追究，有刑事撤回告訴狀、協議書可參，法官認他犯殺人未遂罪處3年6月，又犯恐嚇危害安全罪處拘役40日，可上訴。

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