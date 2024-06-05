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盜採國有地13萬立方公尺砂石 台中市府求償500萬一理由遭駁
宋姓男子20年前在當時神岡鄉盜採13萬立方公尺砂石，刑事被判決有罪確定，台中市府也祭出行政罰對他處2860萬元罰鍰。中市府近期再主張，宋盜採的砂石變賣獲利500萬元，對他提民事返還不當得利求償500萬元，但法院認定中市府已罹於15年請求時效，判處駁回，可上訴。
台中市府主張，宋男2004年12月起在當時神岡鄉下溪洲段後壁厝，連續盜採市府所有土地的砂石，盜採的土石量高達13萬立方公尺，宋另以每平方公尺270元至350元出售，換算其盜採砂石價值約3591萬元，且宋犯罪行為也被判刑確定。
台中市府說，法院有罪判決中，認定他連續5次將盜採的砂石出售，每次獲利500萬元，後來市府於2009年依土石採取法規定裁罰他罰鍰2860萬元。
台中市府認為，宋盜採砂石後販賣另又獲利超過500萬元，依民法第179條規定，向宋請求返還不當得利500萬元。
宋抗辯稱，對於刑事確定判決沒有意見，但台中市府已就行政處分裁罰他高額罰鍰，今又請求高額之不當得利，違反一事不二罰原則，且本案發生於2005年至2006年間，至今已罹15年請求權時效，主張駁回。
台中地院查，台中市府2009年依行政處分對宋裁罰2860萬元，其性質上為「行政罰」，是公法上之請求權，與「民法」不當得利之請求權迥然不同。
法院也說，民法請求權依民法第125條規定，請求權，因15年間不行使而消滅，認定台中市府請求給付500萬元，已經罹於時效，駁回其訴。
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