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警所「專案頭」涉貪50萬交保 松山分局：報請予以停職

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山分局巡佐陳建業、警員孫振益涉嫌洩密、貪汙案，檢調昨12路搜索並約談陳、孫等8人調查，訊後令陳50萬元交保，孫改列證人請回；對此，松山分局今午說明，因認陳員涉案情節重大，將依規定報請予以停職。

松山分局表示，陳姓巡佐2017年偵辦色情案件疑涉不法，警方獲悉後主動調查，由市警局政風室、督察室報請台北地檢署指揮偵辦，搜索員警住家、辦公處所，查扣相關證物，約詢陳員到案說明，檢方訊後令其50萬元交保、限制出境出海。

因認陳員涉案情節重大，松山分局將依警察人員人事條例報請警局予以停職，靜候司法調查，從嚴追究相關考間責任，另將持續清查有無其他員警涉案，若有不法，定將秉持警紀警辦、不枉不縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度徹查到底，以維警譽。

事件起於，檢調先前接獲舉報，陳建業利用職務替民間業者查找民眾個資，與孫振益2人長期收受八大行業業者賄賂，透露臨檢訊息等，涉嫌洩密、圖利、貪汙等罪。

檢調昨兵分12路搜索，約談陳建業、孫振益等8人，其中除業者外，包含陳、孫2人在內，另有2名員警到案作證，4人先前都曾任職於松山派出所，檢方漏夜偵訊後令陳建業50萬元交保，孫振益則改列證人請回。

據悉，陳建業是現任松山分局中崙派出所巡佐，孫振益則是同分局松山派出所警員，2人平時專門負責偵辦刑案，皆擔任專案人員多年，尤以陳建業被視為中崙派出所「專案頭」，不料遭檢舉涉及不法。

此案另扯出與松山分局警友會相關。檢調調查，退休員警邱姓男子涉嫌替陳姓保母業者牽線認識陳建業，委請陳建業幫忙查找民眾個資，檢方訊後令邱5萬元交保、陳3萬元交保。

據了解，邱男曾是松山分局教官，原本就與分局警友會現任焦姓主任有交情，退休後在警友會擔任幹事至今，審核各項分局申請的費用十分嚴苛，部分員警不滿他作風「狐假虎威」，但敢怒不敢言，甚至曾有警友會委員疑惑「幾千幾百塊也有必要刁嗎？」此次遭爆與陳建業涉及不法，警界人士認為，不意外邱與同仁接觸，但確切案情仍有待調查。

台北市松山警分局。記者李隆揆／攝影
台北市松山警分局。記者李隆揆／攝影

貪汙

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