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這對子女遭「放生」19年 成年後心寒切割嗜賭父

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男子被控長年嗜賭，工作收入從未用在家庭，19年前與妻子離婚後，對當時16歲及13歲子女不聞不問，生活費及學費全靠妻子賺錢支付，2人成年後向台南地院請求免除扶養義務，法官認他有違身為人父應盡責任且情節重大，免除子女對他扶養義務，可抗告。

前妻到庭作證，她是2名聲請人的母親，也是男子的前妻，兩人於2005年離婚。她說，離婚時，兩子女分別為16歲、13歲。離婚後，他就完全沒有寄扶養費或照顧子女2人。

她說，離婚前，前夫做晚上的工作，白天都在睡覺，小孩都是她在照顧。前夫晚上工作的錢都是用在賭博，都沒有拿錢養家，小孩幼稚園之前，婆婆有協助她照顧，幼稚園之後，婆婆在小孩下課後會幫她看一下小孩，小孩扶養費都是她在支出，前夫都在賭博沒有付任何錢。

這對子女提出戶籍謄本為證，指男子是他們的父親，2人為其直系血親卑親屬，為第一順位法定扶養義務人。然而，他們主張，未成年時，父親長期未盡為人父親應盡扶養義務對相對人即有扶養義務，向法院請求減輕或免除扶養義務。

台南家事法庭指出，男子為這對子女的父親，於他們成年前，依法對2人本負扶養義務，然男子自2人年幼時，即未盡扶養義務，有違身為人父應盡責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令2人負擔與其長期感情疏離父親扶養義務，顯失公平。法官認2人依民法相關規定，免除其對父親扶養義務有據，應予准許。

台南家事法庭指出，男子有違身為人父應盡責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令2人負擔與其長期感情疏離父親扶養義務，顯失公平。圖／本報資料照
台南家事法庭指出，男子有違身為人父應盡責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令2人負擔與其長期感情疏離父親扶養義務，顯失公平。圖／本報資料照

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