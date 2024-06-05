國三生割喉案 家屬獲犯罪被害補償金180萬

新北地檢署上月依殺人罪起訴涉嫌犯下國三生割喉案的未成年郭姓乾哥及林姓乾妹，被害人楊姓死者家屬在財團法人犯罪被害人保護協會新北分會協助下，向新北檢申請犯罪被害補償金，新北檢認定楊姓被害人與父母感情深厚，原可共享天倫，卻因2少年犯行痛失愛子，受到精神上極大痛苦，決議補償楊家180萬元。

事發後，犯保協會新北分會除提供被害人家屬陪伴服務及法律諮詢外，另依犯罪被害人權益保障法，協助家屬向新北檢申請犯罪被害補償金，新北檢則在上月22日審議通過補償被害人家屬。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。