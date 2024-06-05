疫情頻出國有鬼 詐團遠赴東歐架機房騙65人得手逾2億
運姓、呂姓男子在東歐阿爾巴尼亞籌組電信詐騙機房，在台招募黃姓、孫姓、楊姓等台籍男女前往東歐行騙，以常見「假檢警」手法訛詐大陸人，得手逾2億元，運男、呂男等15人，被依組織、詐欺等罪判刑1年至9年，上訴後高雄高分院今宣判，其中運男繳回500萬元不法所得，從輕改判，呂則加重判7年2月。
檢警調查，運男2021年3月招募呂男協助架設機房後，呂便多次出國前往杜拜、土耳其尋覓地點，歷經兩次失敗後，呂轉往阿爾巴尼亞，成功找到豪宅可以架設電信詐騙機房。
呂完成機房架設後，由運男、集團潘姓總務負責在台灣招募成員，成功招募12人以後，再由運男購買機票安排前往阿爾巴尼亞，集團利用常見的「假檢警」手法訛詐大陸人。
同年12月間，高雄地檢署接獲情資，鎖定運男、呂男籌組的詐騙集團，於年底指揮搜索全台7處地點，成功拘提運男、呂男等人到案。
檢警調清查機房資料，確認運男主持的集團，半年內訛詐145名大陸人，其中65人被騙上當，80人則未損失金錢，集團短時間就獲利逾2億元，涉案主嫌、幹部、話務手等人均被檢方依組織犯罪條例、詐欺等罪嫌起訴。
高雄地院審理時，法官依據涉案等人證詞，認定運男等人確實在阿爾巴尼亞從事詐騙，依據遭詐的65名被害人資料，運男量刑最重，依指揮犯罪組織罪、加重詐欺等罪合併處9年，呂男則判4年6月。其餘人等則處1年至1年6月不等徒刑。
全案上訴後，高雄高分院今宣判，運男在上訴時繳回500萬元犯罪所得，獲從輕改判8年4月，呂男因犯罪情節僅次於運男，一審卻僅判4年6月，考量他有詐欺前科，從重改判7年2月；其餘涉案被告則駁回上訴，維持原審刑度。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言