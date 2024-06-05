翁遭詐百萬協警約面交 驚見少年車手3人落網2人羈押

台北市警方日前獲報，一名老翁遭假投資詐騙陸續匯款247萬餘元，見無法出金才知遭詐，員警獲悉配合老翁約出詐欺車手，在內湖區某超商查獲少年取款車手等3人，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，被害老翁先前受陌生網友推薦，加入標榜保證獲利、穩賺不賠的LINE投資群組，誤信詐欺話術，將資金投入虛假投資平台，陸續匯款7次共247萬餘元，直到見投資平台遲未出金，才發現上當受騙，報警處理。

內湖分局內湖派出所5月9日獲報後與老翁合作，當天即由老翁對詐團佯稱仍有投資需求，約出詐欺車手，雙方相約內湖區某超商面交，一名少年詐欺車手果然依約現身，當場被員警抓個正著。