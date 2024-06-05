聽新聞
test
0:00 / 0:00
新黨告發王義川涉犯個資法 發起一人一狀提告王求償2萬
民進黨政策會執行長王義川說，現在可用手機定位分析集會民眾年齡，新黨認為，任何行經台北市青島東路的民眾個資疑遭王義川侵害，今赴台北地檢署提告王義川涉犯個人資料保護法，發起「一人一狀告發王義川 最多賠兩萬」。
新黨副發言人游智彬說，他在抗議期間曾數次行經立法院周邊，個資恐怕也遭侵犯，他也是被害人，鼓勵於今年5月19日至5月28日行經立法院周邊的民眾，對王義川提起自訴請求至多2萬元賠償，他的團隊將無償提供法律服務。
新黨輿情中心主任季節表示，假如真的透過非法方式取得民眾手機定位個資，則涉犯個資法；若照王義川之後改口「用膝蓋想」則可能構成涉犯社會秩序維護法。北檢於5月29日已分他字案偵辦，案由為通訊保障及監察法等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言