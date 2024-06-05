新黨告發王義川涉犯個資法 發起一人一狀提告王求償2萬

民進黨政策會執行長王義川說，現在可用手機定位分析集會民眾年齡，新黨認為，任何行經台北市青島東路的民眾個資疑遭王義川侵害，今赴台北地檢署提告王義川涉犯個人資料保護法，發起「一人一狀告發王義川 最多賠兩萬」。

新黨副發言人游智彬說，他在抗議期間曾數次行經立法院周邊，個資恐怕也遭侵犯，他也是被害人，鼓勵於今年5月19日至5月28日行經立法院周邊的民眾，對王義川提起自訴請求至多2萬元賠償，他的團隊將無償提供法律服務。