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新黨告發王義川涉犯個資法 發起一人一狀提告王求償2萬

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民進黨政策會執行長王義川說，現在可用手機定位分析集會民眾年齡，新黨認為，任何行經台北市青島東路的民眾個資疑遭王義川侵害，今赴台北地檢署提告王義川涉犯個人資料保護法，發起「一人一狀告發王義川 最多賠兩萬」。

新黨副發言人游智彬說，他在抗議期間曾數次行經立法院周邊，個資恐怕也遭侵犯，他也是被害人，鼓勵於今年5月19日至5月28日行經立法院周邊的民眾，對王義川提起自訴請求至多2萬元賠償，他的團隊將無償提供法律服務。

新黨輿情中心主任季節表示，假如真的透過非法方式取得民眾手機定位個資，則涉犯個資法；若照王義川之後改口「用膝蓋想」則可能構成涉犯社會秩序維護法。北檢於5月29日已分他字案偵辦，案由為通訊保障及監察法等。

新黨副發言人游智彬（左三）等人今赴台北地檢署，告發民進黨政策會執行長王義川涉犯個人資料保護法。記者房荷庭／攝影
新黨副發言人游智彬（左三）等人今赴台北地檢署，告發民進黨政策會執行長王義川涉犯個人資料保護法。記者房荷庭／攝影

新黨 王義川

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