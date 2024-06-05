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高雄女違規進口有害家蟻 檢方不起訴：農業部沒公告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蕭姓女子去年國慶日從國外進口活體螞蟻及種子一批，報關時被查獲違規輸入，被依非法輸入有害生物罪嫌移送法辦，雄檢偵查時，發現蕭女進口的家蟻，農業部並未公告為有害生物，僅有部分成果報告提及「可能造成農業危害」，認定蕭女無主觀犯意，處分不起訴。

檢方調查，蕭女去年從中國淘寶網購買收穫家蟻來台，去年國慶日入關時，被海關查驗疑似違規進口，開箱查驗後，發現蕭違規進口9管「收割家蟻屬」來台，其中包含「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」等蟻類。

海關認定蕭女違規進口，依非法輸入有害生物罪嫌移送法辦，蕭女偵訊時喊冤，稱她是從淘寶網購買「工匠收穫蟻」、「黑平截弓背蟻」，並沒有購入種子，她也不知道有些螞蟻不能輸入。

檢方調查，「收割家蟻屬」為台灣未紀錄品種，另參考農業部林務局成果報告，也認定「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」為具有危害種子紀錄的有害生物。不過，蕭女進口的螞蟻，並未經農業部公告為有害生物，僅林務局移除生物成果報告提及。

檢方認為，植物防疫檢疫法雖規定有害生物不以公告為限，但農業部成果報告內容僅了了隻字片語，難以讓民眾知道「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」等蟻類為有害生物，綜合事證，認為蕭女應無違規輸入家蟻的主觀犯意，偵結處分不起訴。

螞蟻示意圖。(圖／動物園提供)
螞蟻示意圖。(圖／動物園提供)

國慶 螞蟻 農業部

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