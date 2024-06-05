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福源花生醬第二代狂買賣冷門股票 最終虧損307萬元...仍要入獄服刑
新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海，利用親友證券戶連續操縱麗正國際科技公司的股價，最高占當日市場成交量68.23％，但最終結算虧損31萬餘元，再加上手續費等成本，共虧損307萬餘元，最高法院依證券交易法高買低賣證券罪判刑1年定讞，曾確定要入獄。
曾廷海深知麗正公司股是為交易量少、股價低的易於炒作小型股，且得為融資、融券信用交易，意圖造成麗正股票交易活絡表象，2014年12月27日起至2015年3月24日止的54個交易日，利用本人和親友的證券帳戶，委由證券商營業員下單，連續高價買入或低價賣出股票。
曾廷海在其中42個交易日，相對成交量占麗正公司股票當日市場總成交量5%以上，造成麗正股票交易活絡的假象，引誘一般散戶投資人加入買賣。曾否認犯行，供稱他玩股票是融資當沖，沒有任何意思要去活絡股市，沒有意圖引誘散戶跟進。
新竹地方法院一審依製造證券交易活絡表象罪判曾3年4月徒刑；案件上訴，台灣高等法院二審認為，曾廷海在偵查中自白犯行，經統計最終虧損31萬餘元，，再加上證券交易手續費等稅費成本，總共虧損307萬餘元。
二審指出，曾廷海實際上沒有犯罪所得，應依法減刑，審酌他從事花生醬加工，平均月收入20至30萬元，和曾的犯行等一切情狀，改依證券交易法高買低賣證券罪判刑1年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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