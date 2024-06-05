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台糖股長被控掩護濫倒廢棄物 逆轉無罪定讞！羈押126天補償50萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢警調2年多前偵辦蔡姓男子為首的犯罪集團在台糖土地掩埋廢棄物，時任巡查股陳姓股長被控掩護其犯行而遭羈押126天，一審認陳犯背信罪處1年8月，上訴二審，認他既未無違背其任務，也未取得自己或第三人不法利益或損害台糖利益意圖改判無罪，陳請求刑事補償，獲准補償50萬4千元。

專案小組追查蔡為首的環保犯罪集團，長期將北部、中部的事業廢棄物運送至台南的台糖土地等非法掩埋棄置7萬多噸，聯手追查近1年，在台糖掩埋廢棄物總面積達2萬6997平方公尺，清理費用約10億2701萬多元，並依廢棄物清理法起訴蔡等18人。

專案小組蒐證時，陳擔任巡查股長近18年，負責監督綜理該區處管轄土地資產巡查、管理，發現陳曾告知蔡「你不要再進來倒了，我們之前一直幫你掩護，但我們是最基層的，權限有限，到時擋不住，鬧大了對你也不好」，認案情不單純。

檢方查出，陳知悉蔡歷次簽立切結書後，非但未尊依切結書內容期限清除，使用範圍反愈發廣闊且顏色有異，經財產管理員建議採驗，仍拒絕未開挖採驗、報警或以其他法律方式提告，懷疑他放任蔡引導車輛至台糖土地傾倒廢棄物。

陳辯稱，他以前辦理的傾倒廢棄物案件都是地面上被占用，沒有辦理過被挖土偷掩埋廢棄物的情形。他叫蔡男簽立切結書，暫緩未提告目的，最主要我們還是希望以最和平、快速的方式把案件處理掉。

他也說，土地上雖有怪手，但我們有問過蔡，蔡說要整理土方用的，所以沒有懷疑有問題；整個處理過程都符合台糖的規定，且以台糖最大利益為考量，他絕對沒有圖利他人或損害台糖公司利益的意思，也未與蔡等人共犯竊占或違反廢棄物清理法行為。

一審認他明知蔡多次犯行，卻僅消極要求立切結書，其中2次並未製作通報單，對於下屬或同仁通知異常狀況，不督責追蹤或查明事實，也不到場勘驗、通報上級請求指示查辦，顯有為他人處理事務，意圖為第三人不法利益，消極不作為，致損害本人利益違背其任務的背信行為。

二審認為，他確曾發現有兩處異狀時均有依規定通報，及2次報警處理，且採樣檢驗土壤無異常。又要求蔡各簽立切結書，限期蔡無條件清除地上土方，將土地騰空返還台糖，同時，在該土地設有欄柵及圍籬，以防阻人車進入等積極措施。

法官認他客觀上縱有疏失，致生損害台糖將負擔鉅額清除廢棄物費用情形，惟他既無違背其任務行為背信「故意」，主觀上也無取得自己或第三人不法利益或損害台糖利益的意圖，認他無罪。檢方不服上訴最高法院，1月初遭駁回後定讞。

他請求按每日5千折算一日支付刑事補償金，二審認他因遭羈押而無法工作，收入驟減，所承受精神上痛苦、名譽及財產上減損等一切情狀，以每日4千元補償為適當，經核算後，准予補償金額合計50萬4000元。

檢警調追查蔡男為首的犯罪集團，長期將北部、中部的事業廢棄物運送至台南的台糖土地等非法掩埋棄置，時任巡查股陳姓股長被控掩護其犯行，獲判無罪定讞。圖／讀者提供
檢警調追查蔡男為首的犯罪集團，長期將北部、中部的事業廢棄物運送至台南的台糖土地等非法掩埋棄置，時任巡查股陳姓股長被控掩護其犯行，獲判無罪定讞。圖／讀者提供

切結書 廢棄物 提告

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