集團財務長「補助」員工妻返鄉機票錢 涉賄選被判刑

在澎湖某飯店集團擔任財務長的高姓男子，前年地方大選前夕，請鐘姓行政主廚的陳姓妻子返鄉投給指定候選人，來回機票2801元則由高男補助，澎湖檢警調單位接獲情資後發動搜索，高一度被聲押獲准，一審法官依期約賄賂罪判高2年、鐘1年8月；高上訴後，今維持原判，另宣告緩刑4年。

判決指出，前年11月間，高男得知鐘男妻子有澎湖投票權，便只是鐘男請妻子在地方大選前搭機回到澎湖，投票給高指定的縣長、馬公市長及縣議員候選人，鐘妻來回的機票則由高男補助。

鐘男答應後，高請鐘男先代墊機票費用，鐘先以自己信用卡刷卡購買機票，讓鐘妻依約搭機返回澎湖完成投票。

澎湖檢警調接獲情資，投票日當天查獲高男涉嫌買票，高被帶回後，便被檢方聲押獲准，偵結後依違反選罷法等罪嫌將他起訴。

澎湖地院審理時，高男、鐘男均坦承補助機票讓鐘妻返鄉投票，法官審酌鐘男犯後均坦認犯行，從輕判1年8月，緩刑4年，附條件交付公庫15萬元，高男則判2年，褫奪公權4年。