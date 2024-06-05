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吳淑珍「出庭有生命危險」聲請停審南港洗錢案 更三審裁准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等7人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年，最高法院去年4月撤銷她有罪部分，發回更審。台灣高等法院更三審準備程序庭時，吳淑珍「又請假」，律師陳國華指16年前開庭時吳淑珍身體就很差，聲請停止審判，合議庭5月29日裁准。

更三審去年18日開庭時，吳淑珍以「確診」為由請假，當時法官詢問「又確診？」。律師陳國華突向法官表示這個案子已經審了十多年，16年前吳淑珍第一次出庭時，就沒辦法從頭坐到尾，還需要醫護人員在旁邊待命，何況她現在住在南部，無法長途奔波。陳一邊說，手在空中比劃「這麼大的案子，現在只剩一個洗錢罪」質疑是否非要吳淑珍到庭，他請求停止審判。

吳淑珍與律師團表示，多年來因頸椎、胸椎損傷致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱，近年身體不適，經住院治療後，醫囑認為因出現不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾，離開居家保護環境或面臨出庭壓力在醫學上屬絕對禁忌。

吳婦以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權，有因疾病不能到庭的法律上原因。

合議庭審判長張惠立、受命法官廖怡貞與陪席法官楊仲農審視高雄長庚醫院2023年6月30日診斷證明後，認為她不可預測性低血壓休克發作、每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理的情況如前，通常由家屬自行處理，依她病程最新綜合觀察，仍為高度風險。

更三審認為吳淑珍確實有因疾病不能到庭之法律上原因，符合刑事訴訟法第294條第2項規定要件，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

吳淑珍以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權為由，聲請停審南港展覽館案犯洗錢罪案，台灣高等法院更三審裁准。圖／聯合報系資料照片
吳淑珍以「出庭應訊將有生命危險」，無法進行訴訟上正常陳述、行使防禦權為由，聲請停審南港展覽館案犯洗錢罪案，台灣高等法院更三審裁准。圖／聯合報系資料照片

吳淑珍 律師 確診

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