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APT駭客鎖定金融業攻擊 調查局與台銀簽屬資安備忘錄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

金融機構長期是遭駭客鎖定主要目標，且攻擊模式愈趨系統及組織化，調查局從偵辦許多類型的電腦犯罪及網路駭侵案件，發現近期APT駭客集團攻擊目標，有鎖定金融業者等高價值目標趨勢，新任調查局長陳白立昨天與台銀簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，未來調查局與台銀將建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊。

陳白立表示，調查局與台銀簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，亦是落實我國「資安即國安」建立可信的智慧國家目標。

調查局指出，詐團除假冒金融服務業者名義，寄送釣魚簡訊或電子郵件給一般民眾外，近來還以金融機構首長肖像及名義，於社群媒體創設立偽冒帳號的詐騙事件。

駭客組織也常針對高價值目標發動社交工程郵件等APT（高級持續性威脅）攻擊，為積極預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件發生，以及提升聯防單位應變速度並降低事件損害，有賴相關單位及時提供資料與橫向通報，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團。

簽署儀式由台銀董事長呂桔誠主持，由陳白立代表調查局與台銀行簽署合作備忘錄，調查局副局長吳富梅、台北市調查處洪慶裕、資通安全處長張尤仁、經濟犯罪防制處長何復生處長、洗錢防制處長吳月萍處共同觀禮。

調查局長陳白立（右）與台銀董事長呂桔誠簽屬國家資通安全聯防備忘錄。圖／調查局提供
調查局長陳白立（右）與台銀董事長呂桔誠簽屬國家資通安全聯防備忘錄。圖／調查局提供

資安 陳白立 駭客

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