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北市松山分局中崙所涉包庇色情 巡佐陳建業50萬交保

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

調查局北機站接獲情資，指松山警分局巡佐陳建業、員警孫振益於松山派出所擔任專案期間，涉向轄內護膚色情業者長期索賄，利用職權包庇應召站，其中陳建業還替保母業者私下查詢個資，昨天兵分12路搜索約談8人到案，台北地檢署漏夜複訊後依貪汙等罪命陳建業50萬元交保、限制出境，孫振益查扣手機後請回。

檢方另以證人約談松山分局前後任警員買志彬（現為台南分局）、吳憲仁，偵訊後請回。退休員警邱弘吉涉替保母業者陳昭瑛牽線，由陳建業幫忙查詢個資，被檢方5萬元交保，陳昭瑛3萬元交保；檢方同步約談楊姓色情業者、陳姓女友及丘姓色情業者，訊後請回。

據了解，陳建業目前是中崙派出所專案，因作風大膽，被檢舉長期包庇轄內八德路一帶的色情按摩店，按月透過白手套向業者索取賄款；孫振益則是松山派出所專案，他被控與陳建業共同在松山派出所期間，向轄內護膚或禮K店索賄。

據調查，陳建業與孫振益自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳建業還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。

台北市警界近來頻傳員警貪瀆事件，北機站上月才偵辦松山分局巡官劉維中包庇中山區色情業者，北檢訊後命劉維中50萬元交保。如今又傳出陳建業與孫振益涉賄，這已是松山分局第3起貪瀆案。

台北市警松山分局中崙所巡佐陳建業涉包庇色情50萬交保。記者張宏業／攝影
台北市警松山分局中崙所巡佐陳建業涉包庇色情50萬交保。記者張宏業／攝影
台南分局員警買志彬。記者房荷庭／攝影
台南分局員警買志彬。記者房荷庭／攝影
北市松山分局員警孫振益。記者張宏業／攝影
北市松山分局員警孫振益。記者張宏業／攝影
松山分局員警吳憲仁。記者房荷庭／攝影
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個資 應召站

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