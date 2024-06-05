役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

桃園32歲陳姓男子為役齡男子，4年前至波瀾就讀牙醫碩士，因新冠疫情申請延期返國，依規定應於2022年10月底前回國入伍，至今仍未歸，遭檢方依違反妨害兵役治罪條例起訴，桃園地院改以簡易判決，將陳男依役齡男子意圖避免徵兵處理，核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，判徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，並自判決確定起1年內向公庫支付新台幣4萬元。

判決指出，家住桃園區陳男為民國81年次役齡男子，2019年9月24日申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准。依「役男出境處理辦法」規定「就學最高年齡，大學以下學歷者至24歲，研究所碩士班至27歲」，不過陳男於2020年12月底已屆滿碩士就學最高年齡，經主管機關函文催告後，陳父於2021年8月31日，以新冠肺炎疫情影響為由，為陳男申請延期返國。

然依內政部函示說明：「2022年8月31日以前出境尚未返國者，出境或延期返國期限逾2022年10月31日以前屆滿，以因新冠肺炎疫情影響為由，申請延期返國者，最長得核准其延長返國至2022年10月31日止」，陳男應於2022年10月31日前返國。

詎料，陳男明知相關規定，竟意圖避免徵兵處理，經桃園區公所函示催告並通知他於2023年1月12日前往衛生福利部桃園醫院接受役男徵兵檢查後，屆期仍拒未返國接受徵兵處理，遭桃園市政府移送偵辦。

陳父於檢方偵查時，到庭向檢察事務官說明，表示陳男前往波蘭留學，出國後父子倆每週都會用視訊聯絡，他有將市政府催告於2022年10月31日前應返國並進行徵兵檢查一事通知兒子，但陳男認為學業不能中斷，所以要先完成學業才回來當兵。

法官審酌，被告陳男意圖逃避兵役，以就學名義申請核准出境後，屆期滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，妨害國家兵役的徵集及管理，損及潛在的國防動員兵力，所為非是，惟依卷附被告前案紀錄表所示無其他科刑紀錄，素行尚可，兼衡被告犯行所生危害，暨其智識程度等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

由於陳男無前科，素行良好，僅因一時失慮，致罹刑章，犯後又始終坦承犯行，應認具有悔意，信經此偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕而無再犯之虞，故尚無逕對其施以短期自由刑之必要，法院認其前開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，依法規定併予宣告緩刑2年，以啟自新。