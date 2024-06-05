役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園32歲陳姓男子為役齡男子，4年前至波瀾就讀牙醫碩士，因新冠疫情申請延期返國，依規定應於2022年10月底前回國入伍，至今仍未歸，遭檢方依違反妨害兵役治罪條例起訴，桃園地院改以簡易判決，將陳男依役齡男子意圖避免徵兵處理，核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，判徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，並自判決確定起1年內向公庫支付新台幣4萬元。

判決指出，家住桃園區陳男為民國81年次役齡男子，2019年9月24日申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准。依「役男出境處理辦法」規定「就學最高年齡，大學以下學歷者至24歲，研究所碩士班至27歲」，不過陳男於2020年12月底已屆滿碩士就學最高年齡，經主管機關函文催告後，陳父於2021年8月31日，以新冠肺炎疫情影響為由，為陳男申請延期返國。

然依內政部函示說明：「2022年8月31日以前出境尚未返國者，出境或延期返國期限逾2022年10月31日以前屆滿，以因新冠肺炎疫情影響為由，申請延期返國者，最長得核准其延長返國至2022年10月31日止」，陳男應於2022年10月31日前返國。

詎料，陳男明知相關規定，竟意圖避免徵兵處理，經桃園區公所函示催告並通知他於2023年1月12日前往衛生福利部桃園醫院接受役男徵兵檢查後，屆期仍拒未返國接受徵兵處理，遭桃園市政府移送偵辦。

陳父於檢方偵查時，到庭向檢察事務官說明，表示陳男前往波蘭留學，出國後父子倆每週都會用視訊聯絡，他有將市政府催告於2022年10月31日前應返國並進行徵兵檢查一事通知兒子，但陳男認為學業不能中斷，所以要先完成學業才回來當兵。

法官審酌，被告陳男意圖逃避兵役，以就學名義申請核准出境後，屆期滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，妨害國家兵役的徵集及管理，損及潛在的國防動員兵力，所為非是，惟依卷附被告前案紀錄表所示無其他科刑紀錄，素行尚可，兼衡被告犯行所生危害，暨其智識程度等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

由於陳男無前科，素行良好，僅因一時失慮，致罹刑章，犯後又始終坦承犯行，應認具有悔意，信經此偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕而無再犯之虞，故尚無逕對其施以短期自由刑之必要，法院認其前開所受宣告之刑，以暫不執行為適當，依法規定併予宣告緩刑2年，以啟自新。

另為促使被告日後重視法律規範秩序，強化法治理念，法院認應課予被告一定條件的緩刑負擔，令他能從中深切記取教訓以警惕自省，依刑法規定，命被告應於判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣4萬元。　

陳姓役男4年前出國至波蘭就讀牙醫碩士逾期未歸遭訴，桃園地院改以簡易判決，將陳男依役齡男子意圖避免徵兵處理，而核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，判徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，並自判決確定起1年內向公庫支付新台幣4萬元。示意圖與本文無關。記者劉學聖／攝影
陳姓役男4年前出國至波蘭就讀牙醫碩士逾期未歸遭訴，桃園地院改以簡易判決，將陳男依役齡男子意圖避免徵兵處理，而核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，判徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，並自判決確定起1年內向公庫支付新台幣4萬元。示意圖與本文無關。記者劉學聖／攝影

兵役 新冠肺炎 桃園

延伸閱讀

台中替代役男大陸躲兵役 返台只當12天兵還緩刑免關

牙醫學太鼓與女師激戰37次！正宮怒告侵害配偶權 法院判決出爐

已婚國中師16年前帶女學生出遊 親吻撫私處賠16萬獲緩刑

台南長照悲歌…兄死弟截肢獨活 法官也不忍過度苛責判緩刑

相關新聞

掏空逾6億 前暴龍老闆施允澤判18年9月

曾涉假球案的職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，涉經營普萊普雷（Priceplay）公司，自二○○九至二○一五年間聯手公司登記...

役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

桃園32歲陳姓男子為役齡男子，4年前至波瀾就讀牙醫碩士，因新冠疫情申請延期返國，依規定應於2022年10月底前回國入伍，...

北市松山分局2警涉包庇色情遭搜索約談 北檢漏夜複訊

調查局接獲情資，指松山警分局巡佐陳建業、員警孫振益於松山派出所擔任專案期間，涉向轄內護膚色情業者長期索賄，利用職權包庇應...

正能光電爆虛開發票詐貸千萬 董事長羈押禁見

調查局掌握情資顯示，正能光電與宏茂光電疑因財務出現狀況，涉於過去2年間開立虛假發票，再向銀行詐貸上千萬元，新北市調查處3...

欣興併旭德爆內線交易！女券商大賺近200萬 訊後80萬交保

調查局掌握情資，指載板大廠欣興電子2022年併購旭德科技時，旭德科技財務長孟慶玫、財務協理韓幸玲、女券商沈慧錡因獲悉利多...

保全朝陌生男頭部「猛插鑰匙37下」奪命 重判無期徒刑

新北地方法院國民法庭審理保全陳金順去年1月24日於超商門口，酒後對另名宋姓保全持鑰匙朝頭部連刺37下致死案，經評議認為才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。