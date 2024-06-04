北市松山分局2警涉包庇色情遭搜索約談 北檢漏夜複訊

調查局接獲情資，指松山警分局巡佐陳建業、員警孫振益於松山派出所擔任專案期間，涉向轄內護膚色情業者長期索賄，利用職權包庇應召站，其中陳建業還替友人查詢車籍及前科資料，北機站4日兵分12路搜索派出所等地，約談陳男、孫男及丘姓業者共8人到案，陳男與孫男深夜被依貪汙、洩密等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

據了解，陳建業目前是中崙派出所專案，因作風大膽，被檢舉長期包庇轄內八德路一帶的色情按摩店，按月透過白手套向業者索取賄款；孫振益則是松山派出所專案，他被控與陳建業共同在松山派出所期間，向轄內護膚或禮K店索賄。

據調查，陳建業與孫振益自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳建業還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。2人被移送北檢時神情凝重，未發一語。