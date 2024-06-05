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名醫黃立雄欠稅7000萬 恐發禁奢令

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

名醫黃立雄捲入非法吸金，被查出是「欠稅大戶」。記者房荷庭／攝影
名醫黃立雄捲入非法吸金，被查出是「欠稅大戶」。記者房荷庭／攝影
網紅貴婦奈奈男友父親、名醫黃立雄，捲入非法吸金十億元，日前遭遣返回台歸案，被查出是「欠稅大戶」欠稅高達七千多萬元。行政執行署士林分署通知黃提出清償計畫，並擬定在端午節後發出「禁奢命令」，不得搭計程車、高鐵、高檔餐廳消費，每月消費不得超過二萬四千元，民眾可檢舉拿獎金。

貴婦奈奈本名蘇陳端，與男友黃博健、黃父黃立雄，開立「杏立博全」醫美診所，涉無預警歇業捲款，潛逃加拿大，涉嫌詐欺；黃立雄、妻子黃林麗真日前遭遣返回台，送往地檢署歸案。黃林麗真另涉詐欺案，昨士林地檢署不起訴處分。

士林分署指出，黃立雄回國歸案應訊，隨即拿出五十萬元交保，非全無資力。欠繳款項，包含多年綜所稅及健保費等，總計七一五五萬餘元，經查扣黃立雄保單等，總清償金額九九萬餘元，尚欠款七○五五萬餘元。

士林分署指出，由於黃欠款超過一千萬元，為欠稅大戶，依行政執行法「禁奢條款」，分署依職權可要求義務人提出清償計畫，且下達禁奢命令。

禁奢命令禁止投資股票、期貨，禁購買、租賃或使用二千元以上商品或服務等，每月生活費不得超過二萬四千元。民眾檢舉滯欠大戶的奢華行為而核發禁止命令者，可獲一萬至三萬元獎金；義務人經法院管收確定，可獲三萬至十萬元獎金；分署核發獎金最高金額為一百萬元。

健保 男友 詐欺 貴婦奈奈 醫美 黃立雄

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