掏空逾6億 前暴龍老闆施允澤判18年9月

職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，疑以假增資、不實或非常規交易、挪用公款、虛偽購車及不實沖銷債務等方式，掏空所經營的科技公司普萊普雷逾6億元，遭新北地院判刑18年9月。圖／聯合報系資料照片 曾涉假球案的職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，涉經營普萊普雷（Priceplay）公司，自二○○九至二○一五年間聯手公司登記負責人吳茂達，以假增資、不實或非常規交易、挪用公款、虛偽購車及不實沖銷債務等方式，掏空公司逾六億元。新北地方法院依違反公司法、商業會計法、共同業務侵占等罪，共判施男十八年九月徒刑，其中七個月得易科罰金；吳男判刑六年二月。可上訴。

原名施建新的施允澤為ＩＣ及軟體設計公司普萊普雷，及鑫奕、摩百、定勝、香港ＤＡＤＮＹ及Capricorn等公司實際負責人。原名吳靜逸的吳茂達，於二○一二年七月至二○一六年四月間，擔任普萊普雷登記負責人及思柏公司負責人。

判決指出，施、吳二人二○○九至二○一三年間，對普萊普雷三度進行假增資，手法包括向不同金主借款數千到數百萬不等，成功製造有新股東增資金流，佯裝資金到位變更資本額登記後，再將錢還給金主。

二○一二年初，施男宣稱自己美國友人所有的專利，與美國ＦＢ、Google、Microsoft或美國各大入口網站間，有侵權糾紛已提起訴訟，未來預估將有上百億和解金，藉此吸引遠昇科研、樂士、晟楠科技等公司投入資金。

此外，二人又利用與上述摩百、思博、Capricorn、香港ＤＡＤＮＹ等公司不實或非常規交易，如透過簽署合作開發暨投資協議、購買燃料電池專利組合或地面衛星設備、出售股權等，連續多次侵占、掏空公司資金。

二人另偽造數筆一千到三千萬元不等虛偽購車合約和勞務顧問費用，及製造定勝、鑫奕等公司多筆數千萬元假還款，用以虛偽沖銷普萊普雷對施男或上述可掌控公司間債務，實則掩飾二人侵占、挪用公款的錢坑，多年來以各式手法掏空、造成普萊普雷損失，金額總計超過六億元。