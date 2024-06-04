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正能光電爆虛開發票詐貸千萬 董事長羈押禁見
調查局掌握情資顯示，正能光電與宏茂光電疑因財務出現狀況，涉於過去2年間開立虛假發票，再向銀行詐貸上千萬元，新北市調查處3日搜索約談正能簡姓董長、宏茂郭姓董事長到案，移送台北地檢署複訊後，檢察官認2人還未經主觀機關許可，向不特定民眾兜售股票牟利，訊後依違反證交法、詐欺等罪向法院聲押禁見，台北地院今晚裁定簡羈押、郭漏夜開庭審理中。
據了解，正能與宏茂是關係企業，正能光電去年8月併購佳宏能源動力及濬立儲能團隊，經過半年調整，除智能電錶、智慧監控硬體、充電樁等AIoT既有產品，新團隊發展儲能櫃BESS與電池管理技術，將電動車充電一體生活站概念垂直整合，發展更多V2G衍生商機，提升海外市場競爭力。
今年1月間，2家公司還攜手參加CES美國最大國際消費性電子展，展示一系列以軟帶硬的新產品及服務，拓展海外市場，沒想到爆出詐貸與違反證交法案件，董事長還遭裁定羈押，震撼業界。
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