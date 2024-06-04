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欣興併旭德爆內線交易！女券商大賺近200萬 訊後80萬交保

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

調查局掌握情資，指載板大廠欣興電子2022年併購旭德科技時，旭德科技財務長孟慶玫、財務協理韓幸玲、女券商沈慧錡因獲悉利多消息，疑在禁止交易期間提前買入旭德股票，從中賺取價差上百萬元，涉及內線交易；台北市調查處今天搜索9處地點，約談孟慶玫共13人到案，台北地檢署複訊後命沈慧绮80萬元交保；孟慶玫20萬元交保、韓幸玲12萬元交保，其餘人複訊中。

同案約談包括內線消息受理人陳相宇、知名租賃公司全銓前董事長李家弘，陳相宇說詞避重就輕，但檢調查出他獲利10餘萬元，預料會有強制處分；李家弘因證據不足，訊後請回。

受益於晶片市場蓬勃，用以承載並保護晶粒（die）的載板，最近幾年連帶受到矚目，產能一路被追著跑，讓這個以往不太受到矚目的半導體材料細分產業，產生劇烈的競爭波動。

據調查，2022年2月欣興電子宣布併購興櫃公司旭德科技，雙方董事會通過，以旭德1股，換股欣興0.219股，規模較大的欣興為存續公司。合併後的欣興，將會是家年營收逼近1100億元、稅後盈餘將近141億元、實收資本額為152億元的公司，坐實PCB與載板業的老大哥。

調查顯示，孟慶玫與韓幸玲當時獲悉內線交易後，涉及將重大訊息透露給券商沈慧錡、友人陳相宇，沈慧錡見獵心喜，提前進場買股，待重訊消息公告股價上漲，再出脫持股，賺取近200萬元不法所得；孟慶玫不法獲利10餘萬元，韓幸玲不到10萬元。

欣興電子併旭德消息受理人陳相宇。記者張宏業／攝影
欣興電子併旭德消息受理人陳相宇。記者張宏業／攝影
全銓租賃董事長李家弘。記者房荷庭／攝影
全銓租賃董事長李家弘。記者房荷庭／攝影
旭德科技財務長涉內線孟慶玫。記者張宏業／攝影
旭德科技財務長涉內線孟慶玫。記者張宏業／攝影
旭德科技財務財務協理韓幸玲涉內線12萬交保。記者張宏業／攝影
旭德科技財務財務協理韓幸玲涉內線12萬交保。記者張宏業／攝影
女券商沈慧绮涉內線80萬元交保。記者房荷庭／攝影
女券商沈慧绮涉內線80萬元交保。記者房荷庭／攝影

內線交易 券商 欣興電子 財務

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