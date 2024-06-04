保全朝陌生男頭部「猛插鑰匙37下」奪命 重判無期徒刑

新北地方法院國民法庭審理保全陳金順去年1月24日於超商門口，酒後對另名宋姓保全持鑰匙朝頭部連刺37下致死案，經評議認為才出獄不久的陳男，對素不相識的宋男痛下殺手，當下精神狀況也未受酒精影響，且不符合自首要件，今依殺人罪重判陳男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，陳男去年1月24日清晨6時18分許，酒後在連鎖超商門口與死者攀談遭拒，雙方爆發口角，不料陳男竟手握鑰匙，以鑰匙金屬前端由上往下猛力刺擊死者37次，猛踢死者頭部3下，待死者傷重不支倒地後，又繼續上前猛踹其頭部6下，最後死者經送醫，仍因高血壓性心臟病及冠狀動脈心臟病發作造成心因性休克不治。

但由於死者身型肥胖，檢方曾將全案交由知名法醫高大成協助鑑定，與法醫研究所鑑定結果進行比對，釐清死亡主因是否與肥胖有關，但高大成明確指出，陳男持鑰匙猛戳死者頭部就是死亡主因。

國民法庭最後認定，陳男下手凶殘涉殺人罪，當時的辨識違法能力及控制行動能力均未因酒顯著減低或欠缺，且依現場跡證及卷證資料顯示，警方抵達現場時，便已鎖定他涉案，因此也不適用自首減刑。

國民法庭參酌陳男無其他情堪憫恕得以減刑的因素，加上他前科累累、出獄不到5年，又犯下此一殺人重罪，顯見未因入獄心生警惕，對刑罰反應力薄弱，惡性重大，因此判決他無期徒刑，褫奪公權終身。

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