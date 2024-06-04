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旭德、欣興合併涉內線交易 檢調兵分9路搜索約談13人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

旭德科技孟姓資深經理等人涉於2022年間，獲悉旭德將與欣興電子（3037）合併，在禁止交易期間交易旭德股票，涉犯證券交易法之內線交易等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索9處，約談孟姓資深總經理等13人。

2022年2月22日，欣興電子在公開資訊觀測站發布公告，欣興董事會決議通過與旭德科技股份有限公司合併，擬發行新股，屬於重大消息。同年，旭德科技成為欣興電子全資子公司。

據了解，孟姓資深經理等人，涉嫌於重大消息發布前後的禁止交易期間，交易旭德科技股票，涉案者不法獲利從數萬至上百萬不等金額。

檢調今兵分9路搜索，將約談孟姓資深經理、內部人及親友共13人，全案朝犯證券交易法第171條第1項第1款之內線交易等罪方向偵辦。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

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