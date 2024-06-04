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貴婦奈奈男友媽遭佛教團體控詐欺400萬 獲不起訴處分

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，日前遭潛返解送歸案。黃林麗真遭福智佛教團體成員指控，提供給接班上師蓋住處的400萬元，遭黃林麗真兒子黃博鴻挪作他用，投資失利不還款。黃林麗真經訊後無保請回，限制出境出海。士林地檢署今偵結，黃林麗真涉詐欺案，獲不起訴處分。

全案起源於，陳男指控黃林麗真向他稱，要替接班上師建造台灣住處，需要投資款，2011年8月間陳男匯款400萬元至黃博鴻（黃博健胞弟）的帳戶，黃博鴻當天還在超商交付他，5張面額1萬7500元的支票利息及面額400萬元的本票，母子倆拿到400萬後卻沒有建造接班上師在台住處，因而提告詐欺。

黃博鴻否認詐欺，這筆款項是借款，用來投資但失利虧損，2018年間已還235萬元，但陳男卻稱他欠328萬餘元，向法院聲請支付命令，雙方已在2018年調解，以170萬元和解，每月再支付陳男10萬元。士檢認定，投資失利而無法返還借款，屬於債務不履行的民事糾葛，與刑責無涉，宜循民事途徑解決，全案詐欺罪嫌不足，黃博鴻已獲不起訴處分。

黃林麗真日前遭潛返解送士檢歸案，檢察官訊後無保請回，限制出境出海。據悉，黃林麗真接受檢方訊問，庭訊約1小時，難忍思鄉情緒，紅著眼眶透露回台原因，她表示，因母親高齡90多歲，且有失智傾向，為了陪伴母親，決定不在留在加拿大，夫妻倆回國面對司法。

貴婦奈奈男友媽媽黃林麗真，經檢察官訊問，限制出境出海。記者林伯東／攝影
貴婦奈奈男友媽媽黃林麗真，經檢察官訊問，限制出境出海。記者林伯東／攝影

加拿大 失智 詐欺

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