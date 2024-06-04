快訊

涉包庇應召站業者收賄 北檢約談松山分局2員警

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「誰摔死了李新」官司逆轉！盛竹如不查證 遭判與郭新政賠羅淑蕾200萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市前議員李新2017年9月從前妻安和路住處11樓墜地，死因引揣測。李新前女友郭新政以類戲劇手法出品影片，請來主播盛竹如主持，點名某部分跟國民黨前立委羅淑蕾有關。羅淑蕾認為郭女與盛散播不實言論，還出「誰摔死了李新」一書，嚴重侵害她名譽權，向兩人求償500萬元，一審敗訴，台灣高等法院今改判兩人連帶賠償200萬元。

羅淑蕾認為郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。羅淑蕾說，影片指她施壓當舖違法取得當票後變造證據、超額查封及操縱司法機關，還介入國泰世華銀行漏蓋台支支票印章，期間還置入偽造她與國泰世華銀行莊副總間的不實錄音，讓她非常痛苦。

郭新政表示，羅淑蕾身為立法委員，不容與黑道掛勾，她引出的話題不是僅涉私德，還與公共利益有密切關係，可受公評。郭女並表示，立委介入民間糾紛，施壓強逼和解，顯然逾越立委職權，意圖以職權影響司法，她想讓大家判斷羅淑蕾是否適合擔任立委，目的是出於維護社會大眾權益。

盛竹如稱是依照李新的手稿、國泰世華銀行漏蓋章的台支，並因郭新政親身經驗與相關資料呈現結果相符，他相信這些是真的才發言，並依據預擬的稿件拍攝，已盡查證義務。

台北地方法院原判郭新政、盛竹如免賠，但高院民事庭認為，蕓賞公司與沈家民、郭新政間衍生的訴訟在2018年5月1日即判決確定，珠寶所引發的糾紛至上傳影片時，已相距4年餘，影片內容不符事實，且悖於法院調查後的認定。

高院認為引用不實的資料當言論基礎，難認沒有重大、輕率惡意，客觀上已侵害羅淑蕾的名譽權。另外，高院也認為盛竹如收費擔任主持人，卻沒盡查證影片所指涉人事的義務，以網路傳播方式傳述，散布力甚強。

因刑事部分，郭新政今年1月24日被依散布文字誹謗罪判郭新政4月得易科罰金之刑、公然侮辱罪判罰金8000元，盛竹如遭處拘役50日，得易科罰金定讞，高院認為羅淑蕾求償有理。

高院審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及郭女、盛未經合理查證即說羅女與黑道掛勾、施壓當舖取得當票並變造後提出作為證據的言論，認為賠償200萬元妥當。

拍攝「誰摔死了李新」的郭新政（左）、盛竹如（右）遭前立委羅淑蕾求償，台灣高等法院今判兩人須連帶賠償200萬元。聯合報系資料照
拍攝「誰摔死了李新」的郭新政（左）、盛竹如（右）遭前立委羅淑蕾求償，台灣高等法院今判兩人須連帶賠償200萬元。聯合報系資料照

李新 盛竹如 羅淑蕾 郭新政

延伸閱讀

女藝人豪宅玩吹牛…他一直被罰酒抓狂拿刀追砍 高院改判5年刑

被「宮主」罵沒路用氣得將她丟水溝掐死 高院維持12年徒刑

賓士車拒檢市區橫衝直撞 新北警開3槍打死後座乘客…高院也判無罪

逆轉！「誰摔死了李新」扯到國泰世華女副總 郭新政改不用賠

相關新聞

「誰摔死了李新」官司逆轉！盛竹如不查證 遭判與郭新政賠羅淑蕾200萬

台北市前議員李新2017年9月從前妻安和路住處11樓墜地，死因引揣測。李新前女友郭新政以類戲劇手法出品影片，請來主播盛竹...

北市2員警涉收賄包庇應召業者 檢搜索約談8人

北市松山警分局中崙派出所陳姓員警，及松山派出所孫姓員警涉嫌收賄，並包庇應召業者，北檢今天兵分12路搜索，並約談陳男、孫男...

保全朝陌生男頭部「猛插鑰匙37下」奪命 重判無期徒刑

新北地方法院國民法庭審理保全陳金順去年1月24日於超商門口，酒後對另名宋姓保全持鑰匙朝頭部連刺37下致死案，經評議認為才...

貴婦奈奈男友媽遭佛教團體控詐欺400萬 獲不起訴處分

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，日前遭潛返解送歸案。黃林麗...

旭德、欣興合併涉內線交易 檢調兵分9路搜索約談13人

旭德科技孟姓資深經理等人涉於2022年間，獲悉旭德將與欣興電子（3037）合併，在禁止交易期間交易旭德股票，涉犯證券交易...

法評會放任懲戒法院前院長李伯道霸凌下屬 監委、司法院出招

涉及性騷擾女部屬而遭彈劾的懲戒法院前院長李伯道，另爆出霸凌女工友、女科長，但法官評鑑委員會上月16日決議個案評鑑不成立，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。