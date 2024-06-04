「誰摔死了李新」官司逆轉！盛竹如不查證 遭判與郭新政賠羅淑蕾200萬

台北市前議員李新2017年9月從前妻安和路住處11樓墜地，死因引揣測。李新前女友郭新政以類戲劇手法出品影片，請來主播盛竹如主持，點名某部分跟國民黨前立委羅淑蕾有關。羅淑蕾認為郭女與盛散播不實言論，還出「誰摔死了李新」一書，嚴重侵害她名譽權，向兩人求償500萬元，一審敗訴，台灣高等法院今改判兩人連帶賠償200萬元。

羅淑蕾認為郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。羅淑蕾說，影片指她施壓當舖違法取得當票後變造證據、超額查封及操縱司法機關，還介入國泰世華銀行漏蓋台支支票印章，期間還置入偽造她與國泰世華銀行莊副總間的不實錄音，讓她非常痛苦。

郭新政表示，羅淑蕾身為立法委員，不容與黑道掛勾，她引出的話題不是僅涉私德，還與公共利益有密切關係，可受公評。郭女並表示，立委介入民間糾紛，施壓強逼和解，顯然逾越立委職權，意圖以職權影響司法，她想讓大家判斷羅淑蕾是否適合擔任立委，目的是出於維護社會大眾權益。

盛竹如稱是依照李新的手稿、國泰世華銀行漏蓋章的台支，並因郭新政親身經驗與相關資料呈現結果相符，他相信這些是真的才發言，並依據預擬的稿件拍攝，已盡查證義務。

台北地方法院原判郭新政、盛竹如免賠，但高院民事庭認為，蕓賞公司與沈家民、郭新政間衍生的訴訟在2018年5月1日即判決確定，珠寶所引發的糾紛至上傳影片時，已相距4年餘，影片內容不符事實，且悖於法院調查後的認定。

高院認為引用不實的資料當言論基礎，難認沒有重大、輕率惡意，客觀上已侵害羅淑蕾的名譽權。另外，高院也認為盛竹如收費擔任主持人，卻沒盡查證影片所指涉人事的義務，以網路傳播方式傳述，散布力甚強。

因刑事部分，郭新政今年1月24日被依散布文字誹謗罪判郭新政4月得易科罰金之刑、公然侮辱罪判罰金8000元，盛竹如遭處拘役50日，得易科罰金定讞，高院認為羅淑蕾求償有理。