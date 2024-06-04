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涉包庇應召站業者收賄 北檢約談松山分局2員警

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北市2員警涉收賄包庇應召業者 檢搜索約談8人

中央社／ 台北4日電

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

北市松山警分局中崙派出所陳姓員警，及松山派出所孫姓員警涉嫌收賄，並包庇應召業者，北檢今天兵分12路搜索，並約談陳男、孫男及業者等8人。

檢調獲報，位於台北市松山區等地的應召業者，疑似為了避免遭員警取締，自民國106年至113年間行賄原本在松山分局松山派出所的陳姓、孫姓員警，其中陳男調任中崙派出所後，疑持續收受賄賂及包庇應召業者。

此外，檢調另查出，陳姓員警曾協助車行及友人，透過警政系統分別查詢車籍資料、前科犯罪紀錄。

台北地檢署今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站、警政署政風室、台北市政府警察局、台南市政府警察局，執行搜索12處，包含陳姓、孫姓員警的派出所辦公座位、住處等地，並約談陳男、孫男、丘姓業者共8人到案，全案朝貪污治罪條例行收賄罪及公務員圖利使他人為性交或猥褻等罪偵辦。

北市 收賄 警察

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