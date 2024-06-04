法評會放任懲戒法院前院長李伯道霸凌下屬 監委、司法院出招

圖為懲戒法院外觀。聯合報系資料照

涉及性騷擾女部屬而遭彈劾的懲戒法院前院長李伯道，另爆出霸凌女工友、女科長，但法官評鑑委員會上月16日決議個案評鑑不成立，引發議論，司法院人事審議委員會今決議依法官法第51條第2項規定，由司法院逕行將李送監察院調查職場霸凌案。

人審會認李以不友善的言詞、態度對待下屬，讓她們感到畏懼，承受身心壓力，李的言行失當，超過正常管理權範圍，不利建立友善職場。人審會認為李的行為屬職場霸凌，言行不檢違反了法官倫理規範，且他涉及的性騷擾案正在職務法庭審理中，基於違失行為應一體判斷違失情節是否重大及其適任性，因此送監院審查。

李伯道去年5月8日退職，傳是因四度性騷擾女部屬，李「提前退休」。女部屬去年6月提申訴，司法院具狀請法官評鑑委員會對李個案評鑑，法評會卻等到監察院彈劾李伯道後，才跟著建議撤職。隨後李也被控霸凌、羞辱女工友、女科長，但法評會決議個案評鑑不成立，外界撻伐法評會失能。

監察委員林國明、王美玉今表示已申請自動調查李伯道被控霸凌下屬。

女工友平時替李伯道蒸便當，依他的指示須注意飯、菜、肉的受熱時間不同，分別蒸熱，如稍有不慎蒸青菜變黃，就遭指責；若洗便當時用鐵刷洗壞便當盒，又得討罵挨，每天身心俱疲。2022年女工友因母親開刀住院想請假，李回「有跟妳講過不要隨便請假」、「家裡都沒有別人嗎」、「為什麼都是妳要請假」，甚至規定她上班不許和同事說話；李要求女工友必須快速提供想打的電話號碼，若她沒馬上唸出就遭罵「妳的頭腦是什麼」。

女科長則是2023年3月間想請半天假去掃墓，李伯道竟說「妳去其他法院問，沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，並叫女科長教育公婆「哪有人在上班時間掃墓」。女科長為陪女兒看醫生，想請2小時假，卻被李回「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤ー點家務？」，踐踏女科長尊嚴。

李伯道2022年2月間因宿舍樓上住戶夜間噪音問題，他要求女科長要將電話放在床邊，即使半夜找她，女科長不能漏接電話。有回星期六因女科長忙家務沒接到電話，隔天就遭李伯道打電話教訓，說她「讓機關蒙羞」。

法評會雖稱李伯道的言詞超過合理管理權行使必要程度，「有損於友善職場之建立」，卻又說李因身為懲戒法院院長，為統籌院務，對兩人的言行「不具重大惡意」，未損及司法威信、未影響一般民眾，因此不付個案評鑑。

法評會的見解惹來眾怒，事後還發新聞稿要外界給他們「純淨的評鑑空間」。監委質疑，法評會決議請求不成立，究竟實情為何？李伯道是否已達須懲戒必要？有待調查釐清。巧合的是，監委公布自請調查李案的時間點，就選在司法院人審會表定審議李伯道案的今日。

司法院人審會今天原本也預計討論桃園地院院長人選案，但擬定接任的台南高分院庭長王金龍名單出爐，卻也在法界激起漣漪，昨天王臨時請求不要提名，法界議論紛紛卻也不意外；桃院院長李國增則調派最高法院辦理審判事務。

王金龍的理由是，母親日前感染重症住院截肢，他為了照顧母親而奔忙，考慮桃院業務繁重，恐無法勝任，請求免予提名。