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國安秘帳劉冠軍豪宅拍賣又流標 4650萬沒人買將再降價求售

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署拍賣涉及侵占國安秘帳的前國安局上校出納組長劉冠軍配偶孟雯華名下豪宅，訂底價5800萬元，上月流標，今天下午減價為4650萬元再次拍賣仍流標。台北分署說，豪宅將進行第2次減價拍賣程序。

劉冠軍1999年間涉嫌利用職務之便，侵占國安專案鉅額經費及孳息，案發後立即潛逃出境，士林地檢署向法院聲請單獨宣告沒收其配偶孟雯華名下財產追徵價額，經法院裁准沒收台北市文山區秀明路的房屋。

據了解，孟雯華名下的房地為5層樓建築，土地持分面積約153.97 平方公尺，建物樓層面積457.39平方公尺，現無人居住。

雖然孟雯華的豪宅沒拍定，台北分署在今天「123聯合拍賣會」中仍有斬獲，其中受矚目的豪宅社區「首泰大直」6樓建物拍賣物件案，以9311萬1111元拍定，溢價311萬1111元。

台北分署說，陳姓民眾因擔保科技股份有限公司滯納勞、健保費等債務未履行，位於台北市大直重劃區的豪宅社區「首泰大直」今天進行第3次拍賣程序。

這件建物位於社區的6樓，主建物及附屬建物合計184.66平方公尺，基地持分面積約60.56平方公尺，為4房2廳2衛格局，並含2個平面車位，拍賣底價9000萬元，該屋地段精華且為拍定後點交的物件，以9311萬1111元高價拍定。

劉冠軍妻子孟雯華名下位於台北市文山區的豪宅。圖／台北分署提供
劉冠軍妻子孟雯華名下位於台北市文山區的豪宅。圖／台北分署提供
國安局前上校出納組長劉冠軍涉侵占公款。本報翻攝資料照片
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侵占 國安局 大直

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