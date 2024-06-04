宛如年幼禁臠！南投某國小棒球隊教練涉性侵數十人 檢從重量刑起訴

南投市某國小黃姓教師長年帶學校少棒隊，竟涉嫌性侵22名少年，南投檢方今依妨害性自主案件偵結起訴。示意圖／ingimage

南投縣再出狼師！南投市某國小黃姓教師兼任學校棒球隊教練多年，被控於近10年間對高達22位被害少年，共犯68罪，涉嫌妨害性自主案件，經南投地檢署今天宣告偵查終結，依刑法及兒童及少年福利與權益保障法，涉對未滿14歲少年強制猥褻、及對未滿14歲少年強制性交等多項罪嫌，檢方起訴請求從重量刑。

南投縣教育處表示，針對黃姓教師因性平案遭南投地方檢察署羈押起訴案，強調已違反校園兒少性平犯罪之行為，絕不寬待，予以最重懲處，黃姓教師目前已遭學校停聘，並被羈押中，學校性平行政調查已完成，調查委員撰寫報告中，最重將懲處終身解聘，永不任用，以保障兒童及少年之身心人格健全成長，維護校園安全。

南投地檢署指出，黃姓教師身兼國小棒球隊教練，為逞一己私慾，不顧少年幼小心靈的感受及人格發展健全，於擔任棒球教練、班級導師、科任教師期間，利用學童對師長的信任、不諳世事的機會，接連進行加重強制猥褻、性交等行為。

檢方表示，全案主動指揮南投縣察局組成專案小組積極偵辦，於今年2月6日對被告住居所、辦公室執行搜索，並拘提被告到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，並清查被害人詳加調查完備事證後，認各被害人均係長期受性侵害，次數頻繁形同為被告的年幼禁臠，經長期被性侵，放棄抵抗，麻木痛苦，終於偵結起訴，

檢察官吳慧文更在起訴書中加註，被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，「隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，而造成被害人等永久而難以磨滅之傷害與陰影，對被害人等之身心健康發展業已造成不良影響，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者之教育使命。」且多位少年因此受有嚴重身心狀況就醫等一切情狀，請求予以從重量刑。