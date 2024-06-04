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台南法拍入帳82萬元 6組競標LEXUS SC400以5萬2千元拍出
行政執行署台南分署今舉行聯合拍賣日，在不動產共拍3筆土地，另動產LEXUS SC400轎車、國瑞廂型車、山葉機車等也順利拍出，其中，1995年份LEXUS SC400，吸引6組人馬競標，最終以5萬2千元拍出，總計拍賣價金為82萬元。
台南分署表示，聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位在台南新化的土地，面積4084平方公尺，持分範圍9分之1，這次是第3次拍賣，最低拍賣價額是30萬元，保證金6萬元，經行政執行官開標後，共有2位民眾投標，由出價31萬元民眾，以高於底價最高價得標。
此外，在動產的部分，1995年份LEXUS SC400，4000CC，該車輛未滯欠任何牌照稅、燃料費及交通罰鍰，已註銷牌照，為第1次拍賣，訂有底價，在拍賣官宣布開始喊價後，吸引6組應買人競相加價，最終以5萬2千元拍出。
台南分署指出，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，分署將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。
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