宜蘭警開紅單吊銷車牌犯貪汙罪 一審判決出爐

宜蘭1名古姓警員2022年間開出6張「未依規定掛牌」的紅單，吊銷6張牌照，這些牌照原本因為超速被吊扣半年，被吊銷後反而可以直接申請換照，不用等半年。宜蘭地院日前一審判決，古警犯貪汙治罪條例圖利罪，判處有期徒刑1年4月，緩刑2年。

古警2019年開始在某派出所擔任員警，主管交通違規事件，他的高中同學賴男是汽車業務代辦業者。賴男2022年間替6名車主處理違規事件，他們都因為行車超速60公里，依道路交通管理處罰條例第43條，要被吊扣牌照半年，大多要到2022年7、8月間才能重新申請牌照。

然而當時的道交條例有個漏洞可鑽，根據同條例第12條，領有牌照卻沒有掛牌、牌照吊扣期間行駛等行為，該車將被「吊銷」牌照並移置保管，實務上「吊銷」比「吊扣」處罰效果更重，車牌被吊銷後無從吊扣，且吊銷後不用再等待半年，車主可以直接驗車重新申請牌照上路。

賴男受到車主所託，用上述方法提前取車，2022年1到3月間駕駛被吊扣牌照的車輛到指定地點，再用通訊軟體告知古警「某某地點有違規車輛」，古警到場開出6張紅單，送往監理站依規定辦理罰鍰、吊銷牌照，6名車主繳納罰鍰後重新驗車、領取新照，比原本預計的上路時間提早了3個月左右。

宜蘭地院日前一審判決出爐，古警、賴男都犯貪汙治罪條例圖利罪，分處有期徒刑1年4月、1年；古警沒有任何不法所得，賴男則收取共6000元費用，惡性非大，緩刑2年，褫奪公權2年。

警方表示，古警被起訴時就處以停職處分，一審結果雖然出爐，全案仍可上訴，會等到判決確定再依結果決定是否免職，目前古警還在停職。另一方面，道交條例2023年5月通過修法，現行規定吊銷牌照後也要等待半年才能重新申請，這個漏洞已不復存在。