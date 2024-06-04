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泰山三代詹舜淇詐貸164億元 法院裁定每晚「自拍」上傳免羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

泰山集團詹家第三代成員、欽泰國際事長詹舜淇被控詐貸164億元，5年前裁定1800萬元交保，合議庭日前裁定他再加保600萬元，且命他在8個月內每晚持用專用手機拍攝自己面部照片傳送至科技設備監控中心，否則將再羈押。

合議庭上月審理中認為，詹舜淇仍有羈押必要性，上月24日要求他再提出600萬元保證金，還要接受科技設備監控。　　

合議庭裁定認為，詹舜淇自述有海外資產，子女均在國外，有逃亡之虞，審酌他與妹妹詹雅琳詐騙金額高達5億4778萬美元，迄今僅償還本金841萬7000美元，日後仍有民事追償的高度風險，審酌認為詹舜淇還有羈押原因。

裁定指出，詹舜淇原先交保的1800萬元已不足以擔保審判順利進行，命他再提出600萬元保證金並限制住居，於停止羈押之日起至8個月內接受電子腳環、居家讀取器等科技設備監控。

合議庭要求詹舜淇要在每天晚間9時30分起至11時之間，持用專用的手機拍攝自己的臉部照片，同時傳送至科技設備監控中心，定期報到，如違反規定，將重行執行羈押處分。

依檢方指控，詹舜淇與妹妹詹雅琳向14家銀行申請外銷貸款，總計欽泰公司自2013年向14家銀行借貸794筆、台幣164億3000多萬，2019年6月起訴詹氏兄妹，2019年7月裁定詹舜淇以交保1800萬元，限制出境、出海及住居。

法官裁定詹舜淇8個月科技監控。圖／聯合報系資料照片
法官裁定詹舜淇8個月科技監控。圖／聯合報系資料照片

妹妹 監控

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