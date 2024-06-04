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台中替代役男大陸躲兵役 返台只當12天兵還緩刑免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市龐姓男子是役男，有替代役體位，但他在2021年間以觀光名義赴大陸後，即未返台，躲避徵兵，被檢方依違反替代役條例通緝，龐直到去年才返台，龐申請補充兵條件通過，僅服役12天就退伍，台中地院認為龐無前科，也已服役完畢，判刑3月、緩刑2年，支付公益捐3萬元。

判決指出，龐姓男子是役齡男子，經台中市政府評定為替代役男，龐在前年6月間，以短期觀光名義前往中國大陸，但滯留大陸超過4個月，違反役男出境最長不得逾4個月的規定，區公所在同年底發函通知，龐需返台徵兵入伍，但龐仍置之不理。

區公所函請檢方偵辦後，檢方依違反替代役實施條例規定，發布通緝，直至去年才返台，檢方依法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

不過龐返台後，以自己符合補充兵的條件，提出申請後，獲得補充兵資格，在去年5月15日入伍，當兵12天後，在同年月27日退伍。

台中地院審理此案時認為，雖然龐在案件審理時，否認有逃避兵役，辯稱當時有新冠肺炎疫情，所以無法返台，不過當時縱使有疫情，但國人從大陸地區返台，只需配合相關入境檢疫措施，沒有不能返台情形，認定龐犯行明確。

法官審酌，不過龐男沒有前科，加上已經服補充兵完畢，認為龐經過此偵審科刑程序後，應知警惕而無再犯之虞，經綜合各情，依法判刑3月、可易科9萬元，緩刑2年，另外支付公益捐3萬元，以教育龐知所警惕，仍可上訴。

台中市龐姓男子在2021年以觀光名義赴陸後，滯留大陸，未返台服役，台中地院判緩刑2年。示意圖／本報資料照
台中市龐姓男子在2021年以觀光名義赴陸後，滯留大陸，未返台服役，台中地院判緩刑2年。示意圖／本報資料照

公益 替代役男 疫情

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