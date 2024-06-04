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北市女酒駕上路…超誇張逆向蛇行 順向車所有人驚呆

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區昨天中午發生一起誇張酒駕車禍，黃姓女子喝完威士忌要去找朋友，自恃「沒醉」開車駛出住家，孰料在巷口逆向行駛，更一路行，擦撞到順向的機車騎士，警方趕抵，發現她酒測值每公升0.61毫克，依公共危險罪送辦。

警方昨天中午近12點獲報，大安區信義路三段與建國南路一段口發生車禍，趕抵發現是汽車駕駛黃女（37歲）擦撞機車騎士黃女（73歲），騎士輕微擦挫傷無大礙。

警方發現肇事者黃女有濃濃酒氣，對她酒測，她酒測值每公升0.61毫克嚴重超標，依法逮捕案照公共危險罪送辦；黃女供稱自己在住家喝了威士忌，要去找朋友，以為沒有很醉才便宜行事開車，哪知道突然一陣暈眩因此肇事。

警方事後調閱監視器畫面，發現黃女是「超誇張酒駕」，不僅逆向還蛇行，事後將依違反道交條例開罰；大安警方說，針對「酒後駕車」項目加強執法取締，截至5月底，共取締酒後駕車151件，呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿保持僥倖心態駕駛車輛，害人又害己。

黃姓女子酒駕開車上路，不僅逆向蛇行，還擦撞到一輛機車，酒駕值嚴重超標。記者翁至成／翻攝
黃姓女子酒駕開車上路，不僅逆向蛇行，還擦撞到一輛機車，酒駕值嚴重超標。記者翁至成／翻攝
黃姓女子酒駕開車上路，不僅逆向蛇行，還擦撞到一輛機車，酒駕值嚴重超標。記者翁至成／翻攝
黃姓女子酒駕開車上路，不僅逆向蛇行，還擦撞到一輛機車，酒駕值嚴重超標。記者翁至成／翻攝

酒測

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