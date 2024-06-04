北市女酒駕上路…超誇張逆向蛇行 順向車所有人驚呆

台北市大安區昨天中午發生一起誇張酒駕車禍，黃姓女子喝完威士忌要去找朋友，自恃「沒醉」開車駛出住家，孰料在巷口逆向行駛，更一路蛇行，擦撞到順向的機車騎士，警方趕抵，發現她酒測值每公升0.61毫克，依公共危險罪送辦。

警方昨天中午近12點獲報，大安區信義路三段與建國南路一段口發生車禍，趕抵發現是汽車駕駛黃女（37歲）擦撞機車騎士黃女（73歲），騎士輕微擦挫傷無大礙。

警方發現肇事者黃女有濃濃酒氣，對她酒測，她酒測值每公升0.61毫克嚴重超標，依法逮捕案照公共危險罪送辦；黃女供稱自己在住家喝了威士忌，要去找朋友，以為沒有很醉才便宜行事開車，哪知道突然一陣暈眩因此肇事。